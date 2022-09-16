Гордон высмеял звезду "Ликвидации" Агурееву, заявившую, что украинские войска изнасиловали 12-летнюю девочку

На этот раз Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram разместил фрагмент из недавнего интервью звезды ленты "Ликвидация", российской актрисы Полины Агуреевой.

В нем Агуреева всерьез рассказывает, как украинские войска в Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку, после чего задули ее монтажной пеной:

"Девочка была из Николаева. Она рассказала, что ее соседку, 12-летнюю девочку, украинские войска, когда были в Николаеве, изнасиловали и задули монтажной пеной. Папа пошел за нее заступаться, его застрелили и такая трагедия произошла. А потом она говорит:" А теперь, когда российские войска у нас стоят, они купили нам ящик мороженого и поставили на бульвар". А я им говорю: "Ну, нам неудобно. Вы же нас спасаете, ящик мороженого принесли, нам неудобно". Я думаю, что надо всегда основываться на реальных документальных вещах, а не на том, баба Мария была и не видела нацизма", — говорит в видео Агуреева.

В свою очередь, Дмитрий Гордон высоко оценил осведомленность российской актрисы в происходящих в Украине событиях: "Звезда сериала "Ликвидация", актриса Полина Агуреева оказалась беспросветной дурой", — прокомментировал Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал жуткое видео, где воспитательница в России заставляет ребенка стать на колени и целовать землю.

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