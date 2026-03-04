Gorillaz оказались в центре скандала из-за русского языка в новой песне

Gorillaz / © Associated Press

Британская виртуальная группа Gorillaz оказалась в центре обсуждений после релиза своего нового студийного альбома The Mountain, который вышел 27 февраля. В одной из композиций пластинки поклонники услышали фразу на русском языке, что вызвало волну реакций в соцсетях.

Речь идет о треке «Delirium», в котором использована запись голоса покойного британского поэта и музыканта Марка Эдварда Смита. А на второй минуте трека появляется еще один персонаж — неизвестный голос произносит на русском: «Привет, меня зовут Влад, и я — зубная фея».

Кроме английского, в альбоме звучат также хинди, испанский, арабский и йоруба. В то же время группа не объяснила, кто именно озвучил русскоязычный фрагмент и с какой целью его добавили. Среди авторов песни указано имя Vlad, однако никаких деталей об этом участнике команда не раскрыла.

Часть украинских слушателей раскритиковала использование русского языка в нынешнем контексте войны. Дополнительное возмущение вызвала новость об участии Gorillaz в фестивале «Park Live», который запланирован на август 2026 года в Алматы. В соцсетях обращают внимание на связи организаторов с российским концертным рынком, а также на то, что мероприятие ассоциируют с событием, ранее известным как российский фестиваль, который впоследствии перенесли в Казахстан. Среди партнеров называют компанию «Яндекс», которая неоднократно становилась объектом критики из-за информационной политики во время войны.

В то же время напомним, что Gorillaz имеет в своем активе многочисленные награды, в частности премии «Грэмми» и «MTV», а также внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная виртуальная группа.

В марте 2022 года музыканты публично выразили поддержку Украине, отметив, что их любовь с украинским народом, однако и с теми россиянами, которые выступают против войны. Новый релиз и предстоящее выступление в Казахстане снова вернули коллектив в центр общественной дискуссии.

