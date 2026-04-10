Горняк гневно ответила Холоденко, которая обозвала ее "любовницей Остапчука": "Могу еще трусики прислать"

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — блогер и нотариус Кристина Горняк — публично обратилась к психологу Наталье Холоденко.

Все случилось после того, как Наталья сделала неожиданные признания в Instagram о бывшей семье ведущего Владимира Остапчука. В частности, она вспомнила его развод с первой женой Еленой Войченко и его брак со второй женой Кристиной Горняк. Последнюю она публично назвала «любовницей» и выдала, что та якобы «засияла» только благодаря узнаваемому мужчине.

Такую оценку психолог позволила себе сделать на фоне недоразумений с собственным бывшим избранником, с которым сейчас у нее разгорелись публичные скандалы. Холоденко с эксом делит право видеться с общим ребенком.

«Остапчук, который говорил, что благодарен своей жене и полюбил другую. И эта девочка другая, которая была любовницей, наверное, определенный период, она вся засияла, стала героем дня. Мы возвращаемся к фразе, что победителей не судят. Мы сейчас страна, которая хочет справедливости, а когда случаются вещи очевидные, то мы „ну а что? Пусть так и будет“. Любовницы становятся блогерами-миллионниками», — выдала Холоденко.

В ответ на связь вышла Кристина в Instagram. Она публично обратилась к психологу и призвала не выдумывать «чушь» и избегать комментариев о чужой личной жизни. Экс-супруга Остапчука резко упрекнула ее в непрофессионализме.

«Почему такие „психологи“ существуют в нашем инфопространстве? Чушь то, что люди позволяют себе комментировать людей, которых лично не знают. Могу прислать еще свои трусики, чтобы вы в них покопались. Понятия не имею, кто такая Наталья Холоденко и какую она ведет деятельность, но мне это прислали. Меня всегда удивляли люди, которые позволяли давать оценку или „ярлыки“ о „любовницах“ и „сиянии“… Наташа, я засияла как только родилась. Не комментируйте людей, которых не знаете. Будьте профессионалом», — написала Горняк.

Отметим, телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк были в статусе супругов с 2020 до 2022 года. До этого шоумен состоял в браке с Еленой Войченко в течение 10 лет, которая родила ему двоих детей.