Горняк высмеяла прежний брак с Остапчуком и высказалась в сторону его жены: "Хоть бы все забыли"

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – с юмором отреагировала на свои предыдущие отношения.

Так, в своем фотоблоге Кристина вспомнила о своих бывших. И сделала она это оригинальным способом. Блогерша присоединилась к тренду в Сети, где девушки на собственных видео пишут фразу: "Кто-то говорит: "Ты знаешь, кто мой бывший?". А я думаю: "Боже, хоть бы все забыли, кто мой бывший".

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Среди экс-избранников Горняк – звездный шоумен, ведущий Владимир Остапчук. Поэтому большинство пользователей предположило, что речь идет именно об этом бывшем. Впрочем, блогерша намекнула, что в ее жизни были и другие отношения, которые уже тоже в прошлом.

Тем не менее, одна из пользовательниц предположила, что новая жена Остапчука Екатерина может возмутиться такими высказываниями. На что Кристина уже ответила: "И даже если это будет о другом бывшем. Но тут уже, как говорится, каждый дорисует свой сценарий. Оставим такое право им!"

Напомним, недавно нотариус Кристина Горняк открыла занавес своей личной жизни и намекнула на кардинальные перемены.

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