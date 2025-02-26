Горов признался, общается ли с путинисткой Снежаной Егоровой и где во время войны живут их дети

Украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов, который недавно вступился за Ротару во время войны, высказался о позиции экс-супруги, скандальной ведущей-путинистки Снежаны Егоровой.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" режиссер рассказал, что разорвал все связи с бывшей. Он признался, что его совсем не интересует ее жизнь после ее публичной поддержки кровавого диктатора.

"Я последний раз общался с ней, по-моему, в феврале 2022. Тогда я общался с ней последний раз и больше с ней не имел связи. Но мне не очень интересно. Насколько я знаю, тогда она жила в Турции, и знаю, что Саша иногда с ней общается, а Стася - нет, насколько я знаю", - заявил звездный клипмейкер.

Снежана Егорова с детьми

Тем не менее, обе дочери живут отдельно от мамы-путинистки. Так, младшая дочь Егоровой и Горова Александра уже на протяжении многих лет проживает в США. К счастью, недавние масштабные лесные пожары не затронули ее район. По словам режиссера, дочь за границей активно строит личную жизнь и развивает творческую карьеру.

"Нет, не пострадала (младшая дочь Саша – прим. ред.). Пожары были вдоль океана. А они живут ближе к пустыне в Калифорнии. Там нечему гореть. Пока не стала матерью. У нее все хорошо. Она вышла замуж за замечательного мужа Тома. Он музыкант. Они купили дом с небольшой художественной мастерской и студией. Они пишут альбом, занимаются живописью, фотографией. У них есть собака, любовь и все хорошо", - рассказал Горов.

Семен Горов с дочерьми

В то же время клипмейкер рассказал о жизни и старшей дочери Анастасии Ровинской. Она, как и младшая сестра, живет в США с семьей и занимается актерством. Кроме того, Стася помогает и Украине, присоединяясь к различным инициативам. Режиссер говорит, что пока у семьи нет точных прогнозов, вернутся ли они в Украину. Но "не исключают такого варианта".

"Да, они поехали, потому что трое маленьких детей и обстрелы. Я их очень понимаю. Они с мужем поехали сначала в Италию, а потом - Нью-Йорк. И там они уже почти два с половиной года. Конечно, жизнь эмигранта не сладкая, но Стася боец. Во-первых, она мама. А это тоже работа отвести детей в садик, подготовить в школу, забрать из садика. Но сейчас она еще работает в театре на Бродвее. Очень активно участвует в украинском коммюнити, проводит благотворительные аукционы, встречи, они собирают деньги, поддерживают украинское общество и собирают деньги для украинцев, для ВСУ", - поделился Семен Горов.

Напомним, недавно Семен Горов предположил, где живет Константин Меладзе во время войны, и рассказал, чем коллега удивил его.

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