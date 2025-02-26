Горов вспомнил, как Скрипка надавал пинков Киркорову в новогоднем мюзикле: "Раздражал его"

Известный украинский режиссер Семен Горов высказался о съемке мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Как известно, к съемкам были привлечены многие известные не только украинские звезды, но и российские. В частности, и Филипп Киркоров, который во время войны стал скандальным путинистом. Как оказалось, еще до начала вторжения России в Украину его присутствие в картине было раздражающим для украинского певца Олега Скрипки. Об этом режиссер рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

По замыслу Горова двое артистов должны были находиться в большинстве сцен вместе. Поэтому Скрипка не стал изменять своим принципам и отказался от съемок. К тому же, не видел себя как рок-исполнителя рядом с эстрадными певцами. Впрочем, его все же удалось заманить путем интересной детали в сценарии. В частности, речь идет о сценке, где кузнец Вакула, которого играл Скрипка, должен был дать пинков Киркорову, который играл черта.

Мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки"

"Олег Скрипка несколько раз отказывался. Сначала согласился, а потом отказался. У него были предостережения, что очень много эстрадных артистов, а он позиционировал себя как рок-музыкант. К тому же его раздражал Киркоров – он не хотел с ним сниматься. А там много сцен, где они вместе, Помню, что сказал ему о сцене, где он будет ему давать пинок. И он говорит, что тогда согласен", – смеясь, отметил режиссер.

Напомним, ранее Семен Горов вспомнил, каким шоумен Андрей Данилко был в начале карьеры. Также режиссер признался, почему ухудшилось их общение.

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