Горова рассекретила необычную традицию, которая помогает ей поддерживать связь со старшей дочерью

Ирина Горова

Украинская продюсер Ирина Горова поделилась, как поддерживает связь с дочерью, когда они далеко друг от друга.

Хотя Наталье уже 28 лет и она замужем, Ирина все равно признается, что очень скучает по ней. В своем Instagram Горова показала, какой челлендж они придумали вместе с дочерью, чтобы чувствовать присутствие друг друга даже на расстоянии.

Ирина и Наталья каждый час делают фото, после чего сопоставляют их в общий коллаж. Таким образом они создают визуальный "дневник" дня, проведенного порознь. На некоторых фотографиях Горовой можно увидеть ее 17-летнего сына Андрея от скандального продюсера Потапа, который иногда приобщается к семейному эксперименту.

"Жду, когда мы встретимся вместе втроем", — написала Ирина под публикацией.

Фанаты были тронуты искренностью знаменитости и назвали ее идею чудесной. Поклонники отмечали, что даже в разлуке родственная связь может быть очень близка.

Вау, это так мило! Очень вас люблю

Какая приятная амтосфера

Классная идея!

