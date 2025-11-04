ТСН в социальных сетях

Гламур
51
Горова рассекретила необычную традицию, которая помогает ей поддерживать связь со старшей дочерью

Продюсер призналась, что очень скучает по своей взрослой дочери Наталье.

Ирина Горова

Ирина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинская продюсер Ирина Горова поделилась, как поддерживает связь с дочерью, когда они далеко друг от друга.

Хотя Наталье уже 28 лет и она замужем, Ирина все равно признается, что очень скучает по ней. В своем Instagram Горова показала, какой челлендж они придумали вместе с дочерью, чтобы чувствовать присутствие друг друга даже на расстоянии.

Ирина и Наталья каждый час делают фото, после чего сопоставляют их в общий коллаж. Таким образом они создают визуальный "дневник" дня, проведенного порознь. На некоторых фотографиях Горовой можно увидеть ее 17-летнего сына Андрея от скандального продюсера Потапа, который иногда приобщается к семейному эксперименту.

"Жду, когда мы встретимся вместе втроем", — написала Ирина под публикацией.

Пост Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Пост Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Пост Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Пост Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Фанаты были тронуты искренностью знаменитости и назвали ее идею чудесной. Поклонники отмечали, что даже в разлуке родственная связь может быть очень близка.

  • Вау, это так мило! Очень вас люблю

  • Какая приятная амтосфера

  • Классная идея!

Напомним, недавно Ирина Горова очаровала трогательным снимком с 17-летним сыном Андреем. Звездная мама показала теплые мгновения встречи с парнем, который сейчас учится за границей.

