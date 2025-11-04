- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Горова рассекретила необычную традицию, которая помогает ей поддерживать связь со старшей дочерью
Продюсер призналась, что очень скучает по своей взрослой дочери Наталье.
Украинская продюсер Ирина Горова поделилась, как поддерживает связь с дочерью, когда они далеко друг от друга.
Хотя Наталье уже 28 лет и она замужем, Ирина все равно признается, что очень скучает по ней. В своем Instagram Горова показала, какой челлендж они придумали вместе с дочерью, чтобы чувствовать присутствие друг друга даже на расстоянии.
Ирина и Наталья каждый час делают фото, после чего сопоставляют их в общий коллаж. Таким образом они создают визуальный "дневник" дня, проведенного порознь. На некоторых фотографиях Горовой можно увидеть ее 17-летнего сына Андрея от скандального продюсера Потапа, который иногда приобщается к семейному эксперименту.
"Жду, когда мы встретимся вместе втроем", — написала Ирина под публикацией.
Фанаты были тронуты искренностью знаменитости и назвали ее идею чудесной. Поклонники отмечали, что даже в разлуке родственная связь может быть очень близка.
Вау, это так мило! Очень вас люблю
Какая приятная амтосфера
Классная идея!
Напомним, недавно Ирина Горова очаровала трогательным снимком с 17-летним сыном Андреем. Звездная мама показала теплые мгновения встречи с парнем, который сейчас учится за границей.