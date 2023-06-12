Горовая о будущем продюсерской компании, которая создавалась с Потапом: "Moзgi Entertainment исчерпала себя"

Украинский продюсер Ирина Горовая рассказала о будущем ее продюсерского центра Moзgi Entertainment, который она создала с рэпером Потапом.

Горова в Instagram поделилась, что лейбл ждут кардинальные изменения. В частности, названия Moзgi Entertainment больше не существует. Отныне продюсерская компания называется Pomitni.

"Мы изменились, и теперь мы – Pomitni. Это не совсем о ребрендинге, это о чем-то гораздо глубже. Бренд Mozgi Entertainment отработал. Он дал нам невероятное количество опыта, артистов, побед, но он исчерпал себя. Мир вокруг нас очень изменился: изменились контексты, фокусы, мировоззрение. Мы все очень изменились. Поэтому двигаться вперед со старыми месседжами невозможно", — отметила продюсер.

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Ирина Горовая также добавила, как видит будущее развитие Pomitni. Продюсер планирует активно развивать украинскую музыку и делать ее заметной.

"Мы развиваемся, переносим наш опыт в настоящее время, чтобы делать заметными украинских артистов и креаторов. Чтобы развивать украинскую музыкальную сцену, делать ее заметной в мире и открывать новые возможности для брендов и партнеров", — подчеркнула продюсер.

Moзgi Entertainment теперь называется Pomitni / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, компанию Moзgi Entertainment Ирина Горовая создала вместе с экс-мужем продюсером Потапом. Однако в прошлом году они прекратили сотрудничество, и управлением лейбла занимается только Ирина.

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