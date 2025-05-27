Горовая призналась, где учится ее сын от Потапа и какие проблемы имеет в учебе: "Исключен из предмета"

Ирина Горовая с сыном / © facebook.com/gorovaya.irina

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Продюсер Ирина Горовая поделилась личными переживаниями относительно обучения своего сына Андрея, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем, рэпером Потапом.

На своей странице в Instagram бизнесвумен призналась, что Андрей во время войны учится в престижной киевской школе на Печерске, которая известна своей строгой дисциплиной и высокими требованиями к ученикам.

По словам продюсера, недавно она узнала, что из-за нарушения правил сын получил suspension - временное отстранение от одного из предметов. Ирина не уточнила, какой именно предмет стал проблемным, но подчеркнула, что ситуация ее беспокоит.

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Ирина Горовая о сыне Андрее / © instagram.com/gorovaya_irina

"Андрей учится в школе на Печерске. Она очень серьезная и если он что-то не так делает, то ему очень сильно прилетает. Например, только что я с ним переписывалась и он сказал, что его поставили на suspension за то, что он что-то не так сделал. Это означает, что он исключен из какого-то предмета до конца года. И это вроде бы окей, но он не набирает какие-то баллы и я не знаю, что мы с этим будем делать", - поделилась Горовая.

Напомним, недавно продюсер Потап раскрыл свое истинное происхождение и какую страну считает своим домом.