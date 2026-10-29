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Горовая раскрыла, каким Потап является отцом для их 18-летнего сына: "Его очень мало было дома"
Продюсер раскрыла, какие отношения у рэпера с их общим сыном.
Украинская продюсер Ирина Горовая раскрыла, каким отцом является рэпер Потап для их общего 18-летнего сына.
Об этом знаменитость откровенно рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. Продюсер говорит, что на самом деле Потапу не так много времени удавалось проводить с их сыном. А все из-за работы. Дело в том, что у рэпера раньше была активная гастрольная деятельность, поэтому он находился в разъездах. Однако, когда у Потапа было свободное время, он активно проводил его с сыном. Ирина Горовая говорит, что это были даже не воспитательные моменты, а просто отдых вместе.
Частые разъезды рэпера не повлияли на его отношения с сыном во взрослом возрасте. Ирина Горовая уверяет, что Андрей очень любит папу, а тот — его.
«Он как прямо функция отца, она была очень маленькая, потому что он очень много ездил, были и до 200 концертов в год, его очень мало было дома. Когда он приезжал, он максимально старался участвовать. Это было даже не о воспитании, а проводил время. То в ресторан, то туда, то сюда. Мы ездили отдыхать. Он очень любит Андрюху, Андрюха его очень любит. Когда ты гастролируешь, очень сложно быть постоянно с детьми», — прокомментировала продюсер.
Отметим, Ирина Горовая и Потап прожили в браке с 1999-го по 2014 год, хотя не жили вместе с 2011-го. У бывших супругов есть общий сын Андрей, который появился на свет в сентябре 2008-го.
Напомним, ранее Ирина Горовая рассекретила свои 6-летние отношения. Также продюсер удивила, как найшла любовь после духовного ритуала.