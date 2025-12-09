ТСН в социальных сетях

Горовая раскрыла, почему Каменских и Потап не могут построить карьеру за границей: "Это ложный путь"

Скандальные артисты пытаются выйти на зарубежный рынок, однако успехов пока не достигли.

Вера Хмельницкая
Потап, Настя Каменских и Ирина Горовая

Потап, Настя Каменских и Ирина Горовая

Украинский продюсер Ирина Горовая раскрыла, почему скандальные артисты Потап и Настя Каменских не могут построить карьеру за границей.

Исполнители проживают за пределами Украины. Сейчас именно за границей они пытаются развивать карьеру. Ирина Горовая в интервью "Экономической правде" признается, что следит за их попытками. По мнению Горовой, Потапу и Каменских не удается построить карьеру за границей, поскольку "на них там не чикают".

"Конечно, я наблюдаю, стараюсь наблюдать за всеми. Время покажет. Они уже давно стараются, но это даже зависит не от них. Нас не ждут там. Ну, не ждут. Более того, мне кажется, пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть условно а ля американцами, а ля британцами и не иметь ничего украинского - мне кажется, так не получится", - говорит Горовая.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Продюсер говорит, что каждый музыкальный рынок уникален и при этом перенасыщен локальными артистами. Между тем украинским певцам, которые хотят достичь успехов за границей, стоит изобрести собственную уникальную изюминку, которая бы при этом не отделяла их от Украины.

"Каждый рынок сохранил свою идентичность. Все рынки точно отличишь. А когда все пытаются быть а ля американцами, а ля британцами - это ложный путь. Надо, чтобы что-то было такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами. Вот что-то нужно найти", - подытожила знаменитость.

Тем временем Настя Каменских и Потап, похоже, решили постепенно перебираться за границу. Артисты избавляются от дома под Киевом.

