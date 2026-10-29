Горовая впервые прокомментировала измены Потапа с Каменских и как об этом узнала: "Очень болезненная история"

Потап, Настя Каменских и Ирина Горовая

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Украинский продюсер Ирина Горовая впервые прокомментировала измены бывшего мужа, рэпера Потапа, с певицей Настей Каменских.

Знаменитость в интервью Рамине Эсхакзай говорит, что как только когда увидела артистку, то сразу поняла, что у Потапа с ней что-то будет. Мол, Настя Каменских — это полностью тот типаж, который нравится рэперу. Хотя у самой Ирины Горовой и Потапа тогда все еще было хорошо в браке, царила любовь и поддержка, но продюсер уже начала ревновать, потому что интуитивно чувствовала, что между ними что-то будет.

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«Я не знаю, как это объяснить… Давайте честно, Настя — очень эффектная. Я когда ее впервые увидела, это был клуб „Динамо“, она встречалась со своим парнем Вовой. Они еще не были в дуэте, а я увидела ее. Леша говорит: „Я, пожалуй, с ней буду в дуэте“. Я сразу поняла, что что-то будет. Но у нас тогда была любовь, поддержка, я сразу начала ревновать. Для меня это было с первого взгляда. Это был очень сложный период, но женщины чувствуют энергетически», — вспоминает знаменитость.

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Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Когда между Потапом и Настей Каменских таки началась романтическая связь, то Ирина Горовая была озадачена и находилась в хаосе. Она все же старалась в это не верить, но видела их взгляды друг на друга, как они снимают клипы, и все интуитивно понимала. Также продюсер замечала, как Потап переписывается ночью с артисткой, но при этом пытается от нее это скрыть.

«Когда это все начинает происходить, ты находишься в хаосе. Тебе никто не приходит и не говорит, что это происходит. Ты начинаешь с сообщений каких-то ночью. Где мужчины переписываются — в туалете. Ты понимаешь, что, чтобы тебе не говорили, что в футбол играл, с кем-то там переписывался, ты понимаешь. У нас такая дверь была, что ты видишь, когда там свет в телефоне горит. Ты проходишь, смотришь и тебя штормит. Потом вы видите интервью, кто и на кого смотрит, как снимаются клипы», — говорит знаменитость.

Потап и Ирина Горовая / © jetsetter.ua

Для Ирины Горовой эта измена на самом деле была болезненной. Некоторое время она пожила в браке с Потапом, а потом решила, что дальше так не может и поставила точку. Чтобы отвлечься, Ирина Горовая с головой погрузилась в работу.

«Это все очень болезненная история, но ты все равно думаешь, что нет, что тебе говорят, что любят. Потом ты начинаешь выстраивать свою стратегию выхода. Ты в какой-то момент переключаешься, находишь в себе силы и понимаешь, что это уже необратимые процессы. У меня был один момент, когда я не могу. Он тогда ехал с концерта, говорит: „Приеду, поговорим. Давай, если тебе больно, закроем группу“. Я поняла, что это ложь, и он меня будет ненавидит за то, что закрыл то, что так любит. Сказала, что нет, я не хочу быть в этом, а ты иди так, как ты идешь», — вспоминает продюсер.

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Настя Каменских и Потап / © instagram.com/potupinastya

Отметим, Ирина Горовая и Потап поженились в 1999 году, а в 2008-м у них родился сын Андрей. Брак пара разорвала в 2014 году, хотя не жила вместе с 2011-го.

Тогда рэпер и продюсер не разглашали причину разрыва. Хотя ходили сплетни, что это из-за романа Потапа с Настей Каменских. Лишь с годами рэпер подтвердил, что да, действительно изменял тогдашней жене Горовой с певицей. Роман с Настей Каменских, по его словам, начался в 2010 году. А теперь и Ирина Горовая подтвердила, что это правда.

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