Горовая впервые рассекретила 6-летние отношения и удивила встречей с возлюбленным после духовного ритуала

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинский продюсер Ирина Горовая впервые рассекретила свои шестилетние отношения.

Знаменитость не выносит личную жизнь на показ. Однако, оказывается, уже в течение шести лет звезда находится в отношениях. Более того, любовь продюсер встретила после духового ритуала. Как Ирина Горовая рассказала в интервью Рамине Эсхакзай, друг посоветовал ей обратиться к раввину. Он предложил продюсеру сделать ритуал с красной нитью, что поможет ей встретить любовь. Ирина Горовая решила это попробовать и выполнила все наставления.

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«У меня был друг, он еврей. И он сказал: „Слушай, пойди к отцу моей жены, он раввин. Что-то тебе помолится, расскажет, что надо сделать“. Я говорю: „Ну окей“. Я пошла к нему, и он дал мне красную ниточку. Сказал: „Ты должна в проточной воде полностью голой окунутся, что-то там пожелать, помечтать об этом человеке и намотать ниточку“. И я поехала на дачу, возле Киевского водохранилища. Это было еще задолго до войны. Мы с дочкой пошли, она меня прикрывала. Я всю эту процедуру сделала, погрузилась», — вспоминает знаменитость.

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Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

Через несколько месяцев после этого ритуала Ирина Горовая поехала в Карпаты. В это время красная нить на ее руке порвалась. И так совпало, что во время этой поездки Ирина Горовая встретила своего нынешнего бойфренда, с которым уже шесть лет в отношениях.

«И через три-четыре месяца я с бизнес-школой пошла в лидерский поход в Карпаты на три дня. И там у меня порвалась эта ниточка. Я звоню и говорю: „Блин, надо еще одну наматывать“. А он говорит: „Нет, не надо, уже все произошло“. И там был один, который бревна носил, потому что мы с палатками были. Ну вот и все. И ниточка порвалась прямо там, в походе. Встречаться через четыре месяца начали», — поделилась продюсер.

Напомним, раньше Ирина Горовая состояла в браке с рэпером Потапом. Однако пара развелась. Как оказалось, произошло это из-за романа Потапа на стороне с певицей Настей Каменских. Ранее Ирина Горовая впервые прокомментировала измены бывшего супруга.

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