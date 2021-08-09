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Горячая Дуа Липа засветила соски в полупрозрачном платье

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Горячая Дуа Липа засветила соски в полупрозрачном платье

Associated Press

Певица любит носить откровенную одежду без нижнего белья.

Британская певица Дуа Липа еще и соблазнительница.

Звезда любит носить откровенную одежду без нижнего белья и не стесняется демонстрировать прелести. Об этом свидетельствует новая публикация звезды в Instagram. На фото, которые запостила артистка, она позирует на отдыхе в полупрозрачном платье. Исполнительница не надела бюстгальтер и засветила обнаженную грудь, в частности, соски.

© instagram.com/dualipa
instagram.com/dualipa
© instagram.com/dualipa
instagram.com/dualipa

Публикация не на шутку взбудоражила воображение пользователей. В комментариях фаны писали, что Дуа — невероятно сексапильная.

  • Это слишком горячо
  • Ты — секси
  • Боже, вызывайте 911
  • Самая красивая женщина с лучшими формами, которые я видел

Напомним, не так давно Дуа Липа устроила фотосет в вязанном топе и снова засветила соски. Артистка поделилась горячим контентом.

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