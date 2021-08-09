Горячая Дуа Липа засветила соски в полупрозрачном платье

Певица любит носить откровенную одежду без нижнего белья.
Британская певица Дуа Липа еще и соблазнительница.
Звезда любит носить откровенную одежду без нижнего белья и не стесняется демонстрировать прелести. Об этом свидетельствует новая публикация звезды в Instagram. На фото, которые запостила артистка, она позирует на отдыхе в полупрозрачном платье. Исполнительница не надела бюстгальтер и засветила обнаженную грудь, в частности, соски.
Публикация не на шутку взбудоражила воображение пользователей. В комментариях фаны писали, что Дуа — невероятно сексапильная.
- Это слишком горячо
- Ты — секси
- Боже, вызывайте 911
- Самая красивая женщина с лучшими формами, которые я видел
Напомним, не так давно Дуа Липа устроила фотосет в вязанном топе и снова засветила соски. Артистка поделилась горячим контентом.