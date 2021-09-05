Горячая Илона Гвоздева в топе и короткой юбке вызвала фурор соблазнительным танцем

Артистка очаровала фанов новым видео.

Известный хореограф Илона Гвоздева прекрасно владеет своим телом.

Звезда очаровывает пластикой и довольно часто радует фолловеров невероятными танцами. Так, на этот раз на странице в Instagram знаменитость разместила видео, где соблазнительно движется под зажигательную музыку. В ролике Гвоздева появилась в черном топе и короткой юбке.

"1,2,3 танцевать начни", — написала Илона.

Поклонники Гвоздевой оценили и фигуру, и танцы кумира в комментариях.

У меня аж мурашки! Горячая Илона

Я вами восхищаюсь

Роскошная

Ух! Огонь! Зажигаешь с одного взгляда, движения...

Напомним, на днях Илона Гвоздева в коричневом бикини игриво поплескалась в море. Артистка показала, как прошел ее отпуск.

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