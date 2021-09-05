Горячая Илона Гвоздева в топе и короткой юбке вызвала фурор соблазнительным танцем

Артистка очаровала фанов новым видео.
Известный хореограф Илона Гвоздева прекрасно владеет своим телом.
Звезда очаровывает пластикой и довольно часто радует фолловеров невероятными танцами. Так, на этот раз на странице в Instagram знаменитость разместила видео, где соблазнительно движется под зажигательную музыку. В ролике Гвоздева появилась в черном топе и короткой юбке.
"1,2,3 танцевать начни", — написала Илона.
Поклонники Гвоздевой оценили и фигуру, и танцы кумира в комментариях.
- У меня аж мурашки! Горячая Илона
- Я вами восхищаюсь
- Роскошная
- Ух! Огонь! Зажигаешь с одного взгляда, движения...
Напомним, на днях Илона Гвоздева в коричневом бикини игриво поплескалась в море. Артистка показала, как прошел ее отпуск.