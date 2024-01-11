Горячая Леся Никитюк эротично задрала ногу в смелой фотосессии

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников свежими снимками из недавней пикантной фотосессии.

Никитюк примерила образ голливудской дивы из какого-нибудь боевика. На фотографии Леся предстала в черной куртке-косухе, с вечерним макияжем, распущенными волосами. Образ ведущей дополнили подвеска на шее и миниатюрные серьги.

Но больше фанов Никитюк взволновала поза, в которой она изображена на фотографии. Леся смело смотрит в камеру и задрала ногу. Таким образом знаменитость продемонстрировала не только растяжку:

"Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки", – игриво подписала снимок Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики страницы ведущей были в восторге от ее красоты и харизмы, а некоторые были ошеломлены растяжкой, что даже поинтересовались, точно ли это нога Леси:

Кого уже попросили задрать так ногу, чтобы проверить, нога ли это Леси

А это ваша нога?

Если это действительно ваша нога – у вас крутая растяжка! Супер!

Все очень со вкусом, и не пошло, и вместе с тем очень секси! Таким ножкам можно только позавидовать

Напомним, ранее Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников, показав свое "обнаженное" селфи. Ведущая показала снимок, где видна только ее тень, и засветила сосок.

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