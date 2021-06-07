Горячая любимая фронтмена Little Big засветила соски в прозрачном белье

Соня Таюрская устроила эротический фотосет.

Фронтвумен российской группы Little Big Соня Таюрская вызвала фурор эротическими фото.

Так, девушка солистка коллектива Ильи Прусикина, которые рассекретили свои отношения, решилась на горячую фотосессию. На кадрах, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, знаменитость появилась мокрая в прозрачном белье. Через тонкую ткань девушка засветила соски.

instagram.com/sonyatayurskaya

"Давно мечтала о такой съемке", — призналась Соня.

instagram.com/sonyatayurskaya

Публикация не на шутку взбудоражила воображение пользователей. В комментариях юзеры засыпали гарячую красавицу комплиментами.

Ильичу фартануло

Вау, это огонь

Теперь и я хочу такую фотосессию

Ты секси

Напомним, на днях солист Little Big запостил первое романтическое фото с красавицей-вокалисткой группы. Снимки были сделаны во время отдыха влюбленных.

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