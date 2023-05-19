Горячая маммасита Рианна топлесс с немалым животиком снялась в откровенной фотосессии

Барбадосская звезда Рианна, которая вот-вот второй раз станет мамой, вспомнила свою первую беременность.

В соцсетях исполнительница поделилась кадрами, сделанными в 2022-м, когда она была в положении впервые. На фото горячая маммасита позирует топлесс на фоне пальм и океана. Исполнительница демонстрирует немалый округлый животик, а бюст звезда прикрывает руками.

Беременная Рианна топлесс / Фото: instagram.com/badgalriri

"Вот небольшая серия, которою я называю "Потри свои сиськи". В честь моей первой беременности, нежного материнства и магии, которую создало это тело! Малыш RZA… он и не подозревает, насколько сумасшедшая его мама", — подписала горячие фотографии РиРи.

Беременная Рианна топлесс / Фото: instagram.com/badgalriri

Также артистка сопровождала пост хештегами #декретныесъемки2022 #продолжение следует

Беременная Рианна топлесс / Фото: instagram.com/badgalriri

Беременная Рианна топлесс / Фото: instagram.com/badgalriri

Поклонники, в свою очередь, выразили восхищение кумиром и тем, как она преподносит беременность: "смотря на Рианну, я понимаю, что беременность может быть очень сексуальной", "Она бесспорно вернула беременность в моду", "Как ты можешь быть одновременно такой идеальной и беременной", "Ты так мило выглядишь, когда беременна".

Отметим, что Рианна и ее бойфренд, рэпер ASAP Rocky впервые стали родителями 13 мая 2022 года. У пары родился сын, которого они назвали RZA. В феврале 2023-го, во время выступления на "Супербоуле", Рианна объявила, что ждет второго ребенка.

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