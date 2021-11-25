Горячая партнерша MELOVIN Лиза Русина произвела фурор идеальной фигурой в белье

Хореограф поделилась эротическими фото.

Хореографиня Лиза Русина, участвовавшая в шоу "Танцы со звездами" вместе с певцом MELOVIN, произвела фурор в Сети эротическими фото.

Артистка разместила в своем Instagram снимки, где позировала в белье синего цвета.

Лиза Русина / instagram.com/lissarusina

Лиза с мокрыми волосами похвасталась стройной фигурой, плоским животом и длинными ножками. Она предстала на пьедестале, словно изящная скульптура.

Лиза Русина / instagram.com/lissarusina

"Точенная. Будто Папа Карло стругал. 20 лет угрохал, что б создать тебя", — написала танцовщица.

В ответ фаны написали, что Русина очень горячая: "Несите огнетушитель", "Гасите этот пожар", "Шедевральная", "Вот это фигура", "Ты очень красивая девушка".

Напомним, MELOVIN и Русина покинули танцевальное шоу после девятого эфира. Они запомнились зрителям страстными танцами и эпатажными выходками.

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