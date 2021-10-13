Горячая Снежана Бабкина в купальнике засветила соски

Актриса показала эффектное фото.

Жена певца Сергея Бабкина, актриса Снежана еще та соблазнительница.

На странице в Instagram директор звезды разместила горячую фотографию с отдыха. На ней 36-летняя блогерша позировала в молочном купальнике. Через тонкую ткань просвечивались соски избранницы звезды. Бабкина похвасталась аппетитными бедрами и стройной фигурой.

Снежана Бабкина в купальнике / instagram.com/snezhana_babkina

Впрочем, в посте Снежана написала не про сексуальность, а о проблемах. Она призналась, что последние две недели стали непростыми для нее.

"Помните мою любимую фразу о том, что любая жизнь, когда она привычна и в ней нет встряски, превращается в болото, которое резко начинает вонять? Около 2 недель назад у меня случилась такая встряска, и не одна. Честно скажу, я охренела (мягко сказано), потом через недельку ещё больше, потом ещё больше. Пока я не готова об этом говорить, но градус вы можете себе представить, так как, пройдя столько много трудностей, меня уже "сложно" удивить", — поделилась она.

Актриса убеждена, что сложности — это развитие, поэтому не стала "включать жертву". Любимая исполнителя решительно настроена пройти эти испытания судьбы.

"Сейчас я много времени нахожусь в своей пустоте. Прислушиваюсь. Ведь все рождается из пустоты. И как важно в эти моменты услышать себя и не сломать свой внутренний дух. Я мало сейчас публикую постов и сторис. Пошла в свое подполье. Надеюсь, скоро выплыву", — добавила артистка.

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