ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

"Горжусь, но мне страшно": Холоденко высказалась о друге-военном Дикуcаре и где он служит

Психолог регулярно поддерживает связь с хореографом, который стоит на защите Украины во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Наталья Холоденко, Дмитрий Дикусар

Наталья Холоденко, Дмитрий Дикусар

Украинская психолог Наталья Холоденко откровенно рассказала о своем друге, хореографе Дмитрии Дикусаре, который с начала полномасштабной войны служит в ВСУ.

Звезда не скрывала, что ее приятно удивила такая решительность и смелость танцовщика. В интервью Олесе Бацман психолог призналась, что поддерживает связь с Дмитрием и время от времени они переписываются. Впрочем, каждое общение с ним сопровождается тревогой, ведь Наталья отдает себе отчет, в каких опасных условиях находится ее друг.

«Он ушел в первые дни войны. Это такая болезненная для меня тема. Потому что с одной стороны, я им безумно горжусь, а с другой — мне всегда очень за него страшно», — призналась Холоденко.

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

По словам психолога, Дикусар служит по горячим направлениям фронта и сознательно оставил успешную гражданскую жизнь, чтобы защищать Украину. Наталья подчеркнула, что до войны у хореографа были хорошие заработки и мог продолжать строить карьеру в мирной жизни, но выбрал быть полезным на фронте.

«Дима как раз в горячих точках. Он пожертвовал всем, что у него было. Вот это точно. То есть он человек, который зарабатывал очень хорошие деньги и мог еще долго наслаждаться гражданской жизнью», — отметила Холоденко.

Напомним, недавно певица Оля Полякова высказалась о мобилизации и обратила внимание на проблему ТЦК. Впоследствии она оправдалась за сравнение Украины с «концлагерем» и дала понять, действительно ли собирается в политику.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie