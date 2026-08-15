"Горжусь, но мне страшно": Холоденко высказалась о друге-военном Дикуcаре и где он служит

Наталья Холоденко, Дмитрий Дикусар

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Украинская психолог Наталья Холоденко откровенно рассказала о своем друге, хореографе Дмитрии Дикусаре, который с начала полномасштабной войны служит в ВСУ.

Звезда не скрывала, что ее приятно удивила такая решительность и смелость танцовщика. В интервью Олесе Бацман психолог призналась, что поддерживает связь с Дмитрием и время от времени они переписываются. Впрочем, каждое общение с ним сопровождается тревогой, ведь Наталья отдает себе отчет, в каких опасных условиях находится ее друг.

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«Он ушел в первые дни войны. Это такая болезненная для меня тема. Потому что с одной стороны, я им безумно горжусь, а с другой — мне всегда очень за него страшно», — призналась Холоденко.

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Дмитрий Дикусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

По словам психолога, Дикусар служит по горячим направлениям фронта и сознательно оставил успешную гражданскую жизнь, чтобы защищать Украину. Наталья подчеркнула, что до войны у хореографа были хорошие заработки и мог продолжать строить карьеру в мирной жизни, но выбрал быть полезным на фронте.

«Дима как раз в горячих точках. Он пожертвовал всем, что у него было. Вот это точно. То есть он человек, который зарабатывал очень хорошие деньги и мог еще долго наслаждаться гражданской жизнью», — отметила Холоденко.

Напомним, недавно певица Оля Полякова высказалась о мобилизации и обратила внимание на проблему ТЦК. Впоследствии она оправдалась за сравнение Украины с «концлагерем» и дала понять, действительно ли собирается в политику.

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