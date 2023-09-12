Гоша Куценко изменил Украине и приехал в оккупированный Донецк развлекать российских захватчиков

Актер Гоша Куценко, который родился в Запорожье и учился во Львове, предал родину и перешел на сторону оккупантов.

Предатель на днях приехал в оккупированный Донецк, где развлекал приспешников путина и российских захватчиков. Вместе с Григорием Лепсом, Дмитрием Дюжевым, Родионом Газмановым и другими пропагандистами, Куценко выступил на концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса".

Гоша Куценко

Россияне устроили настоящий шабаш в мемориальном комплексе "Саур-Могила", на котором восхваляли РФ и хвастались тем, что убивают украинцев.

Куценко же зачитал перед оккупационными военными стихотворение "Земли потрескавшейся корка" русского поэта Константина Ваншенкина. Во время выступления горе-актера за его спиной транслировались кадры с пришедшими на украинскую землю захватчиками.

Гоша Куценко

Отметим, что Гоша, или же настоящее имя Юрий, Куценко родился и вырос в Запорожье. Заканчивал обучение будущий предатель в одной из львовских гимназий, когда его семья переехала в город. Во Львове Куценко получил образование в политехническом вузе.

С началом полномасштабной войны в Украине актер записал видео в Instagram, в котором заявил, что ему "больно" от происходящего.

"Ум не понимает, что происходит. Сердце обливается кровью. Там, где сейчас идет война, я там родился и вырос. Мне очень больно", — сказал Куценко.

Напомним, что в 2018 году актер попал в список "Миротворца" из-за того, что посещал оккупированный Крым из-за запрещенных пунктов пропуска.

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