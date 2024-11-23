Гость под маской, неожиданное признание Позитива и слезы на сцене: каким был концерт Нади Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева впервые отгремела сольный концерт в киевском Дворце спорта с презентацией нового альбома Heartbeat.

Феерическое шоу прошло с полным sold out. Так что на площадке было негде яблоку упасть. Поддержать певицу в ответственный день пришли звезды. В частности, свои почетные места заняли муж артистки Миша Кацурин с детьми, Маша Ефросинина с сыном, Олег Гороховский, Миша Лебига, KOLA, Даша Квиткова, Анна Тринчер, Дмитрий Монатик и другие.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Редакция ТСН.ua также побывала на долгожданном событии и готова делиться впечатлениями.

Так, еще за несколько часов до концерта самые преданные фаны уже выстроились в первых рядах сцены. А некоторые даже нашли собственные методы отличиться от огромной толпы – выбирали себе оригинальные луки и приносили плакаты.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Поскольку концерт был нацелен на благотворительность, первым на сцену вышел ведущий Женя Янович. Его появление сразу вызвало бурные овации. Он организовал сбор средств за уникальные призы и разогрел аудиторию перед выходом на сцену главной звезды вечера. Более того, за донат от определенной суммы на экране появлялся комментарий, который пользователь оставлял во время транзакций средств. Кому-то из толпы даже хватило оригинальности сделать таким способом предложение. В общей сложности было собрано 200 тыс. грн.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

К тому же у каждого на входных браслетах размещался qr-код, по которому можно было дополнительно задонатить на сбор для ВСУ. Кроме того, к благотворительности за вечер присоединялись крупные компании, одна из которых задонатила 2 млн грн.

И только после достигнутой цели на благотворительном сборе на сцену вышла сама Надя Дорофеева. В эффектном образе исполнительница предстала в не менее зажигательном номере-интро, во время которого рассказала о своем уникальном пространстве свободы.

И уже через несколько минут зал в унисон пел первые хиты Дорофеевой "Хартбіт" и "Ми більше не друзі". Дополняли атмосферу талантливые танцовщики певицы.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Звезда начала свой концерт с речи с призывом позволить себе отпустить все мысли и попытаться отдохнуть по полной.

Следующими драйвовыми песнями стали "Люблю, но не совсем", которую еще с первых нот подхватили зрители, и новые терки "Немає мережі", "Паролі".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Когда Дорофеева раскачала публику, она пригласила на сцену первого музыкального гостя. Им стал – OTOY. В дуэте они исполнили "Спекотно".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Далее артистка исполнила хит "Різнокольорова", после которой у нее неожиданно выключились ушные мониторы. Но пока звукорежиссеры решали все технические задержки, в первом ряду Надя увидела маленькую девочку с плакатом, где было написано ее желание – спеть вместе. Поэтому исполнительница не отказала и воплотила мечту смелого ребенка, которая захотела исполнить "А я все плакала".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

За это время все технические ошибки были отлажены. Так что певица надела кепку с веляном и просто разорвала треком "PSP". Более того, Дорофеева, кроеме рэпа, ошеломила умелой игрой на гитаре. Свое бешеное выступление звезда сопровождала просьбой "дать ей больше шума".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Следующая композиция "Вотсап" стала особенной для исполнительницы. По ее словам, она вдохновилась на ее написание после увиденной истории в Instagram, где девушка ожидала парня с фронта. В то же время Надя с благодарностью сообщила, что в 10-тысячном зале Дворца спорта присутствовали семьи, которые ожидают родных из плена. Она подчеркнула, что верит в возвращение всех украинцев домой.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Впоследствии началась настоящая магия – на сцену вышел талантливый саксофонист Андрей Бармалий и просто покорил своим душевным исполнением песни "Вотсап". Его мелодия не оставила равнодушным ни одного в зале, а пение Дорофеевой выразило всю мощную энергию хита. В конце артистка просто не удержала слез.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

После трогательной ноты Надя принялась разогревать фанатов под барабанные биты для последующих более оживленных треков. Поэтому она заставила всю аудиторию хлопать под один ритм, пока на сцене не появился чувственный перформанс ее шоу-балета. Под их движения певица призывала ощущать жизнь.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Звезда снова появляется на сцене, но в этот раз в черном костюме с красной вставкой. В новом образе Дорофеева исполнила "Нітрогліцерин" и зажгла танцами с фанами под "Fenomenal".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Дальше должен был быть дуэт с Максом Барским, но песню "Ритми" Наде пришлось исполнять без него. Однако она не оставила зрителей без сюрприза и представила ее новую версию.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

В огромном зале воцарилась тишина. На сцену вышел хор в необычном наряде – черных костюмах и белых головных уборах. Так "Колискова 2022" началась с колыбельной, которую исполнил хор. Еще больше мурашек по коже вызвал голос Дорофеевой и ее игра на барабане. Дополняла мистическую атмосферу анимация темного леса, залитого красным сиянием.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Утоляя эмоции и вытирая слезы, публика услышала песню "Думи". В этот раз на сцене не было Пивоварова, поэтому Надя исполнила ее сольно. Тем временем зрители, подпевая в унисон, достали свои фонарики. А уже после окончания громко начали скандировать "Слава Украине!" – "Героям слава!" и "Путин х*йл*".

Дворец спорта окутала темнота. На шоу пришел еще один гость – рэпер Jockii Druce. Правда, он решил остаться инкогнито и скрыл свое лицо банданой, которую держала шапка. В таком тандеме они исполнили фит "Журба".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

А дальше Дорофеева рассказала о любимой песне ее мужа Миши Кацурина, который на этот раз не вышел с возлюбленной на сцену, а был с детьми в зале. Ею стал трек "Спитай у чата джипіті". После нее певица исполнила "На самоті". Для выхода на сцену Надя надела уже традиционные ушки в виде шапки и солнцезащитные очки.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Впоследствии настал долгожданный момент многих фанатов – песня "А я все плакала". Как и обещала Надя, во Дворце спорта также присутствовал блогер Миша Лебига, с которым она записала эту песню. Сначала он зачитал свою речь в зрительном зале и призвал всех "любить, целоваться, обниматься и поддерживать друг друга". И уже через мгновение блогер танцевал и пел с Дорофеевой на сцене под конфетти в виде сердечек.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

В своей речи артистка вспомнила владельца Monobank Олега Гороховского, который тоже находился в зале. Надя вспомнила, как на прошлом концерте он выкупил знаменитые "уши Дорофеевой" за 1 млн грн. На этот раз она передала новые бесплатно. В свою очередь, бизнесмен вместе с бизнес-партнером сразу примерил аксессуар и уже традиционно объявил со своего места в зале о подарках поклонникам — 7 призов по 100 тыс. грн и 20 пожизненных абонементов на двоих на концерты Дорофеевой. Для этого желающим необходимо задонатить сумму от 77 грн.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

В результате после таких неожиданных новостей Надя поблагодарила Мишу Лебизу за присутствие и поздравила его с днем рождения.

"Хай пишуть" стала одним из финальных треков. Дорофеева выполнила его во время того, как за ней на экране виднелись хейтерские комментарии.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

В перерыве между песнями певица ошеломляет информацией о дополнительном концерте во Дворце спорта 12 апреля 2025 года.

Перед тем, как уйти со сцены, звезда спела "Щоб не було" и заставила всех прыгать. В этот же момент отображались ее детские архивные видео, фото и относительно недавние снимки.

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Однако поклонники наотрез отказывались завершать блестящее шоу. Так что начали скандировать "на бис". И конечно, это сработало.

Однако на сцену вышла не Надя, а ее коллега – Позитив. Он стал еще одним горячим гостем концерта. Его появление вызвало такие яростные овации, что казалось, они были слышны всем в Киеве. Конечно, поп-певец пришел к Наде исполнить их общую песню "Дим". Во время хита артисты заигрывали друг к другу и напомнили многим о безмятежной эре "Время и стекло".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Кстати, сразу после номера Надя трогательно поблагодарила Позитива за все те 10 лет карьеры группы и призналась, что сейчас очень гордится им. И конечно, не могла обойти новость, что "Позитив скоро станет отцом".

Звезда умилился от таких слов и признался, что "любит" Надю. А также пригласил на свой сольный концерт, который состоится в скором времени.

И все же Дорофеева не могла отпустить зрителей, которые приехали из разных городов Украины. Поэтому на завершение под фонарики выполнила трек "Гість" из нового альбома. Она искренне и трогательно поблагодарила всех за присутствие и пожелала беречь себя. И еще раз на бис раздался "Хартбіт".

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве

После шоу, несмотря на толпу во Дворце спорта, публика обсуждала впечатления и пела строчки по хитам вплоть до станции метро.

Читайте также: