Готочкина после расставания с Цымбалюком заговорила о новых романах и свиданиях

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

После расставания с актером Тарасом Цымбалюком бизнесвумен и блогер Светлана Готочкина все откровеннее говорит об изменениях в личной жизни.

Девушка, которая долгое время остается холостячкой, дала понять: ставить крест на романтике она точно не собирается. Во время общения с подписчиками в Instagram Светлану спросили, свободно ли сейчас ее сердце и позволяет ли она себе новые знакомства. Ответ был максимально прямым и без интриг — Готочкина не отрицает мужского внимания и ходит на свидания.

«Конечно, хожу. Я же живой человек», — коротко ответила бизнесвумен.

Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

Напомним, ранее Светлану неоднократно связывали с Тарасом Цымбалюком. В Сети ходили слухи, что между ними был роман еще во время участия актера в шоу «Холостяк», а их отношения якобы продолжались параллельно с проектом. Сам артист открыто поддерживал Готочкину и появлялся на ее модных показах, что только подогревало слухи.

Впрочем, в начале года Светлана четко обозначила позицию: между ними с Тарасом остались только дружеские отношения. Она также признавалась, что их роман был непростым — пара не раз сходилась и расходилась, но в конце концов решила разойтись спокойно, без громких конфликтов. Но похоже сейчас Готочкина окончательно перевернула эту страницу и настроена двигаться дальше.

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк после окончания шоу «Холостяк» выдал правду о сценарии и чем именно разочарован.