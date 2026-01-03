Готочкина раскрыла правду о романе с Цымбалюком и вместе ли они: "Несколько раз сходились"

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Бизнесвумен Светлана Готочкина раскрыла правду о романе с актером Тарасом Цымбалюк и ответила, вместе ли они.

Поговаривали, что пара якобы находится в отношениях, даже несмотря на участие артиста в романтическом шоу "Холостяк". Светлана Готочкина решила в Instagram-stories расставить все точки над "і". Она честно призналась, что они действительно не в отношениях. Хотя раньше пара и пыталась давать друг другу шанс. Однако Готочкина и Цымбалюк решили, что им лучше двигаться дальше отдельно, поскольку у них разные ценности и взгляды на жизнь. При этом, по словам бизнесвумен, они разошлись без скандалов и оскорблений.

"Мы с Тарасом не вместе! Да, несколько раз за год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные и все", - заверила Готочина.

Реклама

Светлана Готочкина прокомментировала отношения с Тарасом Цымбалюком / © instagram.com/got.sveta

Также бизнесвумен отмечает, что прекрасно относится к Цымбалюку и не против с ним дружить, однако со стороны актера такой инициативы нет. Но Светлана убеждена, что это лишь дело времени.

"Я к Тарасу прекрасно отношусь, люблю его как человека, у нас дружеские отношения (точнее мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит). Но, думаю, это все дело времени", - подытожила бизнесвумен.

Напомним, ранее ведьма Мария Тихая делала расклад Таро на отношения Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной. Экстрасенс также выдала, находятся ли они в отношениях.