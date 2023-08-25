"Говорить вся країна" на "1+1 Украина": известна дата премьеры нового сезона

Стало известно, когда на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового сезона общественно-важного ток-шоу "Говорить вся країна".

Первый выпуск проекта зрители уже смогут увидеть 28 августа в 19:30. В этот понедельник состоится трансляция сразу двух эпизодов.

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Один из них рассказывает об опекунской афере. В программе покажут историю двоих детей: 9-летней Оли и 5-летнего Тимофея, мать которых лишилась материнских прав. Заботу над детьми взяла бабушка, но недавно ее не стало. Бабушка оставила по наследству детям три квартиры на одесском побережье. После похорон пороги социальной службы начал обивать отец детей, который несколько лет назад бросил их. Сразу появилась и мать, которую три года назад лишили материнских прав. В то же время крестный мальчик вообще переехал в одну из квартир и стал временным опекуном, что возмутило всех участников истории.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня на время боевых действий в законодательство внесли пункт, что крестный или крестная могут стать опекунами детей", — говорит юрист Наталья Ибрагимова.

В студию проекта приедет отец детей, мать, а также руководитель одесской службы по делам детей. Во время программы эксперты проекта расскажут, как уберечь себя и детей от подобных случаев. С кем останутся дети и отберут ли у них квартиры – станет известно скоро.

Во втором эпизоде рассмотрят резонансное дело в Винницкой области. Местный экс-депутат, а ныне фермер, взял в рабство рабочего своего хозяйства, по имени Сергей, который работал у него с женой больше года. После того, как депутат сказал, что хочет уволиться, местный фермер привязал мужчину на 14 килограммовую цепь с наручниками и держал его почти сутки в маленьком сарае. Утром мужчина смог выкрутить винт из конструкции и сбежал с цепью в руках. Сергей прошел почти пять километров, потом остановил автомобиль и попросил прохожего вызвать полицию.

Смотрите премьеру ток-шоу "Говорить вся країна" 28 августа в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".

Читайте также: