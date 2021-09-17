Грандиозная премьера "Маскарада" на 1+1: чем удивит страну первый эпизод нового сезона шоу

Первым на сцену выйдет яркий Попугай из Рио.

Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад".

Кроме уже знакомых персонажей, в шоу появятся и новые герои, за образами которых скрываются публичные персоны. В каждом эпизоде пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты — певческий, танцевальный и поражать умениями в оригинальном жанре.

Первым на сцену выйдет яркий Попугай из Рио, который удивил страну своим образом. У Попугая двухметровые крылья и более 2 тыс перышек, закрепленных вручную. Персонаж продемонстрирует танцевальный талант и заставит звездные команды двигаться.

"Я — мечта каждой сеньориты. Обожаю яркую жизнь. Уже много лет красавицы птички в восторге от меня, а моя харизма сносит им крышу. Несколько раз в неделю я чирикаю свои истории, а они не сводят с меня глаз. Таблоиды недавно приписывали мне роман с Золотой Жар-птицей, но я впервые признаюсь — мое сердце свободно", — подсказал о себе загадочный Попугай.

Следующей зажжет сцену мифическая дева, невероятная Медуза Горгона. Суперзвезда продемонстрирует оперный вокал в пять октав.

невероятная Медуза Горгона / пресс-служба канала "1+1"

Покажет свой акробатический талант обольстительная Кошка. Суперзвезда проведет мастер-класс и заставит Игоря Ласточкина и Дантеса выполнить акробатические трюки.

обольстительная Кошка / пресс-служба канала "1+1"

На сцену выйдут еще два новых героев. Кто именно это будет, зрители узнают уже 18 сентября в 20:20.

По правилам шоу, в каждом эпизоде звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы относительно звезд, скрытых в сказочных образах. Победителя "Липсинк батла" будут определять зрители в зале. У каждом эпизоде будут открыты имена двух суперзвезд в фантастических костюмах. К остальным трем героям следующего эпизода присоединятся еще два новых.

Напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко.

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