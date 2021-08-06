Green Grey об отмене концерта в центре Киева: "Своими действиями власть нас только раззадоривает"

Коллектив заметил, что организаторы сами к ним обратились с предложением.

Группа Green Grey отреагировала на отмену их концерта, который они хотели дать в центре Киева в День Независимости Украины 24 августа.

Как отметили представители коллектива, организаторы сами обратились к ним с предложением выступить на крыше ЦУМа. А потом отменили предложение, аргументируя тем, что "они не знали" о конфликте Green Grey с властью.

"Организаторы сами к нам обратились и предложили свою локацию для нашего концерта, именно на День Независимости (у меня есть скрины их предложения группе) на данный момент у нас было уже четыре аналогичных предложения (два в Киеве, Одессе и Харькове) ... это предложение нам показалось самым красивым. В процессе продажи билетов мы уже начали обсуждать вторую дату 23-го, как дополнительный концерт ... И вдруг — отмена концерта?! как, по какой причине?! ... "На нас давит ЦУМ, мы не знали, что так будет и вообще мы же "Svitlo", а тут такое". Это уже не шутки! Давайте подумаем. Кто мог за один день изменить позицию организаторов и ЦУМ?!" — отметили в Green Grey.

Вместе с тем группа считает, что это уже является нарушением их гражданских прав.

"Теперь мы не можем давать концерты для своих друзей, поклонников, которые заплатили деньги за наш концерт? Что за дичь? История уже знала подобные случаи, когда неугомонным рок-группам запрещали проводить концерты. Но это было в 80-е годы прошлого века! Своими действиями, власть нас только раззадоривает. Дает нам силы и мотивацию противостоять системе!" — заверили участники группы.

Решение же организаторов отменить их концерт на крыше ЦУМа, участники Green Grey назвали "возвращением к совку". Здаваться группа не намерена и уже скоро пообещала объявить новое место проведения своего выступления.

"О новом месте концерта — презентации альбома "Спичка" на День Независимости Украины, мы сообщим позже. До встречи на концерте", — отметили в Green Grey.

Скандал разгорелся несколько недель назад. Участник Green Grey Дизель сообщил, что коллектив сначала пригласили принять участие в концерте ко Дню Независимости, а затем их выступление отменили. Кроме того, по словам Дизеля, их также приглашали принять участие в записи для ленты ко Дню Независимости, но затем интервью с ними тоже было отменено.

По словам организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости, их возмутило видео, записанное другим участником Green Grey Муриком, в котором он выразил свое отношение к языковому закону. И именно это послужило решением исключить их из праздничного перформанса.

После этого, через несколько дней, Green Grey анонсировали свой концерт, который планировали сыграть 24 августа — в День Независимости, на крыше ЦУМа в центре города.

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