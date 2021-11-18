Green Grey ответили на упреки о том, что у них отсутствует патриотизм

Green Grey ответили на упреки о том, что у них отсутствует патриотизм

Один из участников коллектива негативно высказался об языковом законе.

Летом вокруг группы Green Grey поднялся конфликт.

Коллектив должен был выступать на концерте ко Дню Независимости Украины. Впрочем, организаторы сообщили, что выступление группы отменено. Причиной тому стало видео, на котором Мурик, участник коллектива, негативно высказался по поводу языкового закона. Green Grey обвинили в неуважении к государственному языку и пророссийских взглядах. Сам Дмитрий объясняет в программе "ЖВЛ", что не хотел никого обидеть. А недовольство выразил в присущей рок-музыкантам пошлой манере.

Green Grey / instagram.com/greengreyofficial

"По поводу жестикуляции, мимики... Вы извините! Кто на чем вырос! Такое впечатление, что рокеров никогда не видели... Извините!" – прокомментировал Дмитрий.

Коллектив ответил, что им грустно, что их обвиняют в отсутствии патриотизма. Они говорят, что любят Украину и не променяли бы ее на другую страну.

"Какие мы пророссийские, если мы сидим до сих пор здесь. Сидим на карантине, не ездим на концерты в Россию, а в Украине сидим вместе с нашими братьями и сестрами украинцами", — прокомментировал Дизель.

Green Grey / instagram.com/greengreyofficial

Группа уверяет, если бы они хотели переехать в Россию, то сделали это еще в 90-х. Впрочем, они не собираются этого делать, потому что всегда идентифицировали себя как киевская группа.

"Как ведущий концертов, я всегда в любой стране мира всегда говорил, что для вас поет киевская группа Green Grey", — добавил Дмитрий.

В своей позиции по отношению к языку участники коллектива остаются последовательными, потому что всегда пели на русском. И хотят, чтобы для их творчества тоже было место в радиоэфирах или телевидении.

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