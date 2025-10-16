ТСН в социальных сетях

Грег Чапкис на редких фото показался с женой и двумя сыновьями: как выглядит семья танцора

Хореограф также сообщил о важном празднике в его семье.

Валерия Сулима
Грег Чапкис

Грег Чапкис / © instagram.com/gregchapkis

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис, впервые за долгое время показался с женой и сразу двумя сыновьями.

Знаменитость поделился семейными фото не просто так, а по случаю особенного праздника. Дело в том, что у старшего сына Чапкиса был день рождения. Николя исполнилось уже 17 лет. Поэтому, танцор нежно поздравил первенца. Грег говорит, что его сын вырос замечательным человеком. Также хореограф отметил, что ему не укладывается в голове, что Николя уже такой взрослый. Танцор пожелал первенцу достигать высот, а он тем временем будет рядом и в случае необходимости подставит свое плечо.

Грег Чапкис с женой и сыновьями / © instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис с женой и сыновьями / © instagram.com/gregchapkis

"Ты вырос таким удивительным юношей с большим сердцем, действительно особенным. Я всегда буду рядом с тобой, буду поддерживать тебя, что бы ни случилось. Не могу поверить, что тебе уже 17! Время летит так быстро. Иногда я не могу не думать о том, как сильно я любил те дни, когда ты был маленьким. Я действительно наслаждался каждым мгновением твоего детства. Но видеть, кем ты становишься, делает меня таким счастливым", - обратился к сыну знаменитость.

Также Грег Чапкис показал, как сейчас выглядит его семья. В частности, танцор опубликовал фото, на котором был изображен с женой Эмбер и сыновьями Николя и Максимом.

Жена и сыновья Грега Чапкиса / © instagram.com/gregchapkis

Жена и сыновья Грега Чапкиса / © instagram.com/gregchapkis

Напомним, недавно жена британского актера Роберта Паттинсона впервые полностью показала их дочь. Ребенку супругов уже полтора года.

