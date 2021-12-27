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Грег Чапкис подарил любимой на Новый год машину стоимостью 89 тысяч евро

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Грег Чапкис подарил любимой на Новый год машину стоимостью 89 тысяч евро

Грег Чапкис с женой / instagram.com/gregchapkis

Хореограф сделал очень щедрый подарок жене.

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис заранее порадовал свою жену Эмбер подарком на Рождество и Новый год.

Так, на странице в Instagram Грег поделился кадрами и похвастался, какой подарок Санта подготовил любимой и его семье. Чапкис приобрел Эмбер роскошный автомобиль Mercedes-Benz CLS Coupe. Ее стоимость варьируется от 69 до 89 тысяч евро.

Жена Грега Чапкиса / © instagram.com/gregchapkis
Жена Грега Чапкиса / instagram.com/gregchapkis
© instagram.com/gregchapkis
instagram.com/gregchapkis

"Санта пришел раньше в этом году. И он хотел убедиться, что дорога его маленькой семьи будет стильной. Счастливого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа любит вас очень сильно", — подписал кадры с автомобилем Грег.

© instagram.com/gregchapkis
instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкис с семьей / © instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкис с семьей / instagram.com/gregchapkis

В свою очередь, поклонники оценили такой щедрый подарок Чапкиса своей семье: "Это круто, бро", "когда тяжелый труд приносит свои плоды", "очень хороший подарок".

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