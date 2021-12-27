Грег Чапкис подарил любимой на Новый год машину стоимостью 89 тысяч евро

Грег Чапкис подарил любимой на Новый год машину стоимостью 89 тысяч евро

Хореограф сделал очень щедрый подарок жене.

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис заранее порадовал свою жену Эмбер подарком на Рождество и Новый год.

Так, на странице в Instagram Грег поделился кадрами и похвастался, какой подарок Санта подготовил любимой и его семье. Чапкис приобрел Эмбер роскошный автомобиль Mercedes-Benz CLS Coupe. Ее стоимость варьируется от 69 до 89 тысяч евро.

Жена Грега Чапкиса / instagram.com/gregchapkis

instagram.com/gregchapkis

"Санта пришел раньше в этом году. И он хотел убедиться, что дорога его маленькой семьи будет стильной. Счастливого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа любит вас очень сильно", — подписал кадры с автомобилем Грег.

instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис с семьей / instagram.com/gregchapkis

В свою очередь, поклонники оценили такой щедрый подарок Чапкиса своей семье: "Это круто, бро", "когда тяжелый труд приносит свои плоды", "очень хороший подарок".

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