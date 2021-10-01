Грег Чапкис показал красавицу-жену в боди и поздравил ее с днем рождения

Грег Чапкис показал красавицу-жену в боди и поздравил ее с днем рождения

Женщине исполняется 38 лет.

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис сообщил о празднике в его семье.

Жена танцовщика Эмбер сегодня, 1 октября, празднует свой день рождения. Ей исполняется 38 лет. По этому случаю в Instagram Чапкис поделился серией пикантных фотографий, на которых изображена его любимая.

На фото женщина позирует в черном боди с глубоким декольте.

Жена Грега Чапкиса / instagram.com/gregchapkis

Кроме этого, танцовщик также поделился семейными фотографиями, на которых изображен вместе со своей женой и двумя сыновьями.

Семья Грега Чапкиса / instagram.com/gregchapkis

"Хочу поздравить с днем рождения мою прекрасную королеву. Мы с ребятами очень счастливы, ведь ты у нас есть. Ты лучший друг, жена, мама, партнер", — трогательно поздравил жену с праздником Грег.

Жена Грега Чапкиса с сыновьями / instagram.com/gregchapkis

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал, как жена в пижаме поздравила его с днем рождения. Ведущему исполнилось 37 лет.

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