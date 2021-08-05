Грег Чапкис показал красавицу-жену в мини-платье и поздравил с годовщиной брака

Хореограф поделился архивными фото с возлюбленной.
Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис рассказал о празднике в его семье.
Так, танцовщик и его жена Эмбер празднуют девятую годовщину брака, которую в народе называют "фаянсовой" или "ромашковой". По этому случаю в Instagram Чапкис поделился серией фотографий, на которых запечатлен вместе любимой.
Более того, Грег также опубликовал архивную фотографию со свадьбы пары.
"С годовщиной, любовь. Я самый счастливый мужчина на планете", — подписал фотографии Грег.
В свою очередь, Эмбер также в сторис своего фотоблога разместила поздравление для мужа:
"С годовщиной, любовь. С 9 лет брака и 21 года вместе мы делаем те же самые вещи, которые делали, когда встретились на шоу "Dance". Я люблю тебя и благодарна за все, что ты делаешь для нас и наших мальчиков Ты заставлял выходить меня из моей зоны комфорта много-много раз в течение всех тех лет, что мы вместе. Я сделала мягче тебя, а ты меня - жестче. Мы прекрасно балансируем друг друга", — написала Эмбер Чапкис.
Отметим, что Грег и Эмбер Чапкис воспитывают двух совместных сыновей — Николя и Макса. Грег Чапкис является сыном легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, которого не стало 13 июня на 91-м году жизни. Грег в США основал свою успешную школу хореографии.
Напомним, что несколько месяцев назад жена Грега Чапкиса нежно поздравила его с 42-летием.