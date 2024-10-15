Грег Чапкис показал редкие фото своего заметно подросшего сына и поздравил его с 16-летием

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис, сообщил о важном празднике в его семье.

Сын танцора празднует день рождения. Николя исполняется 16 лет. Чапкис по случаю важного праздника посвятил сыну пост в Instagram. Хореограф адресовал подростку теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Сын Грега Чапкиса / Фото: instagram.com/gregchapkis

"С днем рождения, Николя! Я так тебя люблю! Невероятно, как быстро ты растешь, и я так горжусь видеть, каким удивительным молодым человеком ты становишься. Надеюсь, у тебя был лучший 16-й день рождения!" – обратился к сыну Чапкис.

Сын Грега Чапкиса / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег также опубликовал редкие фото из Николя. Среди снимков были и те, где сын танцора был еще совсем маленьким, а также те, что были сделаны недавно. Как отметил Грег Чапкис, Николя очень быстро повзрослел, впрочем ему приятно видеть, кем вырастает подросток.

Грег Чапкис с сыном / Фото: instagram.com/gregchapkis

Сын Грега Чапкиса / Фото: instagram.com/gregchapkis

Напомним, недавно в семье певца MONATIK был праздник. Сыну знаменитости исполнилось девять лет. Исполнитель показывал, как с женой оригинально поздравлял Данилу с праздником.

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