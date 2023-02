"Грэмми-2023": Бейонсе опоздала на собственное награждение, а Меган Фокс пришла с сотрясением мозга

В ночь на 6 февраля у Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе отгремела 65-я по счету престижная музыкальная премия "Грэмми".

Так, ведущим мероприятия в этом году стал комик Тревор Ноа, который вел две предыдущие церемонии награждения. Кстати, звездные гости тоже были среди ведущих. Награды доверили вручать рэп-исполнительнице Cardi B, актеру Дуэйну Джонсону и даже первой леди США Джилл Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Не прошла премия без рекордов. Исполнительница Бейонсе получила сразу четыре статуэтки и стала обладательницей самого большого количества "Грэмми" в истории. Однако с исполнительницей произошла неприятная ситуация. Она попала в пробку и опоздала на собственное награждение.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Тем временем актриса Меган Фокс тоже присутствовала на церемонии награждения. Даже плохое состояние здоровья не помешало знаменитости посетить мероприятие. Меган пришла с сотрясением мозга и сломанным запястьем.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

С музыкальными номерами на шоу выступали Бренди Карлайл, Стиви Вандер, Lizzo, Гарри Стайлс, Sheryl Crow, Сэм Смит и многие другие.

Выступление Сэма Смита / Фото: Associated Press

Полный список победителей Грэмми-2023:

"Альбом года": Гарри Стайлс – Harry's House

Гарри Стайлс / Фото: Associated Press

"Песня года": Bonnie Raitt – Just Like That

"Запись года": Lizzo – About Damn Time

"Лучший новый артист": Самара Джой

Самара Джой / Фото: Associated Press

"Лучшее музыкальное видео": Тейлор Свифт – All Too Well: The Short Film

"Лучшая рэп-песня": Кендрик Ламар – The Heart Part 5

"Лучший рэп-альбом": Кендрик Ламар — Mr. Morale & The Big Steppers

"Лучшее сольное поп-исполнение": Адель – Easy on Me

"Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой": Sam Smith & Kim Petras – Unholy

"Лучший вокальный поп-альбом": Гарри Стайлс – Harry's House

"Лучшая рок-песня": Brandi Carlile – Broken Horses

"Лучший рок-альбом": Оззи Осборн — Patient Number 9

"Лучшая танцевальная запись": Бейонсе — Break My Soul

"Лучшее R&B-исполнение": Muni Long — Hrs & Hrs

"Лучший R&B-альбом": Роберт Гласпер — Black Radio III

Читайте также: