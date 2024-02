"Грэмми-2024": тяжелобольная Дион растрогала появлением, а Свифт побила рекорд премии и нарвалась на критику

В воскресенье, 4 февраля, в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми".

Вести 66-е по счету мероприятие доверили юмористу Тревору Ноа. Больше всего статуэток получила американская певица Фиби Бриджерс, которая является участницей Boygenius.

Фиби Бриджерс / Фото: Associated Press

Тем временем исполнительница Майли Сайрус получила первое "Грэмми". Победу знаменитости принесла песня Flowers, которая завирусилась в Сети и стала настоящим хитом.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

А вот певица Тейлор Свифт побила рекорд. Артистка в четвертый раз получила статуэтку в номинации "Альбом года". За 66 лет существования премии ни в одного артиста еще не получалось это сделать. Правда, Свифт досталось и немного критики.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Дело в том, что на мероприятии присутствовала неизлечимо больная легендарная певица Селин Дион, у которой диагностирован синдром мышечной скованности. Артиста, несмотря на болезнь, пришла на церемонию и даже вручала статуэтки.

Селин Дион / Фото: Associated Press

Селион Дион отдавала награду Тейлору Свифту. Однако исполнительница вышла на сцену, забрала награду, даже взглядом не окинула Дион и не ответила на поздравления. Свифт обвинили в неуважительном отношении к коллеге.

Селин Дион и Тейлор Свифт / Фото: скриншот с видео

Впоследствии певицы опубликовали совместное фото с объятиями, тем самым дав понять, что никаких поводов для волнения нет.

Список победителей "Грэмми-2024":

"Альбом года": Тейлор Свифт — Midnights

"Песня года": Билли Айлиш — What Was I Made For

"Запись года": Майли Сайрус — Flowers

"Лучший новый артист": Виктория Моне

"Лучшее сольное поп-исполнение": Майли Сайрус — Flowers

"Лучшее пополнение дуэтом/группой": SZA, Phoebe Bridgers — Ghost in the Machine

"Рок-исполнение": Boygenius — Not Strong Enough

"Рок-альбом": Paramore — This Is Why

"Вокальный поп-альбом": Тейлор Свифт — Midnights

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Читайте также: