"Грэмми-2024": тяжелобольная Дион растрогала появлением, а Свифт побила рекорд премии и нарвалась на критику

Предлагаем ознакомиться со списком лауреатов престижной премии.
В воскресенье, 4 февраля, в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми".
Вести 66-е по счету мероприятие доверили юмористу Тревору Ноа. Больше всего статуэток получила американская певица Фиби Бриджерс, которая является участницей Boygenius.
Тем временем исполнительница Майли Сайрус получила первое "Грэмми". Победу знаменитости принесла песня Flowers, которая завирусилась в Сети и стала настоящим хитом.
А вот певица Тейлор Свифт побила рекорд. Артистка в четвертый раз получила статуэтку в номинации "Альбом года". За 66 лет существования премии ни в одного артиста еще не получалось это сделать. Правда, Свифт досталось и немного критики.
Дело в том, что на мероприятии присутствовала неизлечимо больная легендарная певица Селин Дион, у которой диагностирован синдром мышечной скованности. Артиста, несмотря на болезнь, пришла на церемонию и даже вручала статуэтки.
Селион Дион отдавала награду Тейлору Свифту. Однако исполнительница вышла на сцену, забрала награду, даже взглядом не окинула Дион и не ответила на поздравления. Свифт обвинили в неуважительном отношении к коллеге.
Впоследствии певицы опубликовали совместное фото с объятиями, тем самым дав понять, что никаких поводов для волнения нет.
Список победителей "Грэмми-2024":
"Альбом года": Тейлор Свифт — Midnights
"Песня года": Билли Айлиш — What Was I Made For
"Запись года": Майли Сайрус — Flowers
"Лучший новый артист": Виктория Моне
"Лучшее сольное поп-исполнение": Майли Сайрус — Flowers
"Лучшее пополнение дуэтом/группой": SZA, Phoebe Bridgers — Ghost in the Machine
"Рок-исполнение": Boygenius — Not Strong Enough
"Рок-альбом": Paramore — This Is Why
"Вокальный поп-альбом": Тейлор Свифт — Midnights
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