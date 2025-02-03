"Грэмми-2025": Бейонсе забрала главную награду, а жена Уэста пришла полностью голой

Предлагаем узнать, кто забрал заветные статуэтки.
В ночь на 3 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 67-я по счету музыкальная премия "Грэмми".
Знаменитости наконец-то получили заветные статуэтки. В частности, певица Бейонсе впервые в карьере победила в главной номинации "Альбом года". Тем временем в категории "Песня года" первое место занял рэпер Кендрик Ламар. Всего исполнитель забрал пять статуэток.
Что интересно, впервые в истории "Грэмми" песня, созданная искусственным интеллектом, стала лауреаткой. Речь идет о треке Now and Then группы Beatles.
На премии звезды удивляли не только своими музыкальными достижениями, но и неожиданными появлениями. Торжественную церемонию посетил рэпер Канье Уэст вместе со своей женой. К Бьянке Цензори однозначно было приковано внимание, ведь она пришла полностью голой.
Тем не менее, больше всего следили за объявлением лауреатов. Редакция сайта предлагает ознакомиться с их полным списком.
Полный список победителей "Грэмми-2025"
"Альбом года": Бейонсе — Cowboy Carter
"Песня года": Кендрик Ламар — Not Like Us
"Запись года": Кендрик Ламар — Not Like Us
"Лучшее музыкальное видео": Кендрик Ламар — Not Like Us
"Лучшая рэп-песня": Кендрик Ламар — Not Like Us
"Лучший новый артист": Чаппелл Рон
" Лучший рэп-альбом": Doechii — Alligator Bites Never Heal
"Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой": Леди Гага и Бруно Марс — Die with a Smile
"Лучшее сольное поп-исполнение": Сабрина Карпентер – Espresso
"Лучший вокальный поп-альбом": Сабрина Карпентер – Short n' Sweet
"Лучший рок-альбом": The Rolling Stones — Hackney Diamonds
"Лучшая рок-песня": Энни Кларк — Broken Man
"Лучшая танцевальная запись": Justice и Tame Impala – Neverender
"Лучшее R&B-исполнение": Muni Long — Made for Me (Live on BET)
"Лучший R&B-альбом": Крис Браун — 11:11 (Deluxe)
Напомним, украинская певица Jerry Heil тоже подавала свою песню на "Грэмми-2025". Недавно стало известно, победила ли она в номинации Best Song For Social Change.
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