"Грэмми-2025": все номинанты музыкальной премии

Стали известны номинанты самой престижной музыкальной премии "Грэмми -2025". Церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 2 февраля 2025 года после финального голосования.

Все номинанты на "Грэмми-2025" были объявлены в прямом эфире. В этом году чаще всего среди них фигурировало имя певицы Бейонсе – она получила 11 номинаций. Всего в карьере Бейонсе 99 номинаций на "Грэмми", что делает ее абсолютной рекордсменкой среди остальных исполнителей.

Также количеством номинаций отличились звезды Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone и Charli XCX. Каждый из этих четырех артистов будет бороться за победу в семи категориях.

Примечательно, что среди номинантов могут присутствовать и украинцы. Как известно, певица Jerry Heil на "Грэмми-2025" также подавала свою песню "All Eyes On Kids" о незаконном похищении детей Россией. Композиция может попасть в номинацию "Лучшая песня для социальных перемен". К слову, победителей в этой категории объявляют прямо в день музыкальной премии. Будет ли там присутствовать украинская певица и ее песня с мощным месседжем – узнаем уже 2 февраля следующего года.

Тем временем, редакция ТСН.ua предлагает ознакомиться со всеми номинантами в нескольких самых популярных категориях "Грэмми-2025".

Список номинантов

Альбом года:

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter — Short n' Sweet

Taylor Swift — Tortured Poets Department

Запись года:

Beyoncé — Texas Hold 'Em

Billie Eilish — Birds of a Feather

Chappell Roan — Good Luck, Babe!

The Beatles — Now and Then

Charli XCX – 360

Kendrick Lamar — Not Like Us

Sabrina Carpenter — Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

Песня года:

Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish — Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile

Taylor Swift — Fortnight (ft. Post Malone)

Chappell Roan — Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar — Not Like Us

Sabrina Carpenter — Please Please Please

Beyoncé — Texas Hold 'Em

Лучший новый артист:

RAYE

Benson Boone

Teddy Swims

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Chappell Roan

Shaboozey

Лучшее сольное поп-исполнение:

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter — Espresso

Charli XCX — Apple

Billie Eilish — Birds of a Feather

Chappell Roan — Good Luck, Babe!

Лучший рок-альбом:

The Black Crowes — Happy Bastards

Fontaines DC — Romance

Green Day — Saviors

Idles — TANGK

Pearl Jam — Dark Matter

Rolling Stones — Hackney Diamonds

Jack White — Нет Name

Лучший поп-альбом:

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Sabrina Carpenter — Short n' Sweet

Taylor Swift — Tortured Poets Department

Ariana Grande — Eternal Sunshine

Chappell Roan — The Rise and Fall of Midwest Princess

Лучший клип:

Charli XCX – 360

Эминем — Houdini

A$AP Rocky — Tailor Swif

Kendrick Lamar — Not Like Us

Taylor Swift feat. Post Malone — Fortnight

Продюсер года:

Alissia

Dernst "D'Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

В общей сложности, "Грэмми-2025" насчитывает 94 номинации. Со всеми номинантами "музыкального "Оскара" можно ознакомиться на официальном сайте Grammy Awards.

