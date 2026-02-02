- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 2 мин
"Грэмми-2026": Джастин Бибер вышел на сцену в трусах и носках, а Леди Гага напугала видом
Предлагаем узнать, кто стал обладателем престижных статуэток.
В ночь с 1 на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии «Грэмми», которая традиционно собрала главных звезд мировой музыки.
Академия звукозаписи отметила лучшие альбомы, песни и исполнителей года в десятках номинаций. Главной сенсацией вечера стала победа Bad Bunny в категории «Альбом года» за пластинку Debí Tirar Más Fotos, вышедшую в начале 2025-го. Артист вошел в историю как первый латиноамериканский музыкант, получивший эту награду.
Впрочем абсолютным триумфатором церемонии уже второй год подряд стал Кендрик Ламар. Рэпер получил пять статуэток, в том числе за «Запись года», и был представлен сразу в девяти номинациях.
Певица Леди Гага, несмотря на семь номинаций, получила две награды — за лучший вокальный поп-альбом и дэнс-поп запись. А Билли Айлиш стала обладательницей престижного титула «Песня года».
Не обошлось без разочарований. Так, участница BLACKPINK ROSÉ и Бруно Марс с вирусным хитом APT остались без побед в ключевых категориях. В то же время зрителей тронул трибьют легендарному Оззи Осборну, который стал одним из самых эмоциональных моментов вечера.
В этом году шоу «Грэмми-2026» также запомнилось яркими живыми выступлениями звезд мирового масштаба. Певица Леди Гага не прекратила эпатировать публику магическими шоу и местами жуткими костюмами. На этот раз она исполнила хит Abracadabra в шляпе, похожей на глаз.
Не менее обсуждаемым стало выступление Джастина Бибера — его возвращение на сцену «Грэмми» состоялось впервые за несколько лет. Певец исполнил трек YUKON под гитару. Однако над своим сценическим образом исполнитель решил не мудрить. Вместо этого предстал перед миллионом зрителей и мировыми звездами в одних трусах и носках.
Впрочем, наибольший интерес вызвало объявление победителей. Редакция ТСН.ua предлагает посмотреть полный список лауреатов «Грэмми-2026».
Альбом года: Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
Песня года: Билли Айлиш — Wildflower
Запись года: Kendrick Lamar & SZA — Luther
Лучшее музыкальное видео: Doechii — Anxiety
Лучшая рэп-песня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — TV Off
Лучший новый артист — Olivia Dean
Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар — GNX
Лучшее поп-исполнение дуэтом / группой: Синтия Эриво и Ариана Гранде — Defying Gravity
Лучшее сольное поп-исполнение: Lola Young — Messy
Лучший вокальный поп-альбом — Леди Гага — Mayhem
Лучший рок-альбом: Turnstile — Never Enough
Лучшая рок-песня: Nine Inch Nails — As Alive As You Need Me To Be
Лучшая танцевальная запись: Леди Гага — Abracadabra
Лучшее R&B-исполнение: Kehlani — Folded
Лучший R&B-альбом: Leon Thomas — Mutt