"Грэмми-2026": Джастин Бибер вышел на сцену в трусах и носках, а Леди Гага напугала видом

Леди Гага на "Грэмми-2026" / © Associated Press

В ночь с 1 на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии «Грэмми», которая традиционно собрала главных звезд мировой музыки.

Академия звукозаписи отметила лучшие альбомы, песни и исполнителей года в десятках номинаций. Главной сенсацией вечера стала победа Bad Bunny в категории «Альбом года» за пластинку Debí Tirar Más Fotos, вышедшую в начале 2025-го. Артист вошел в историю как первый латиноамериканский музыкант, получивший эту награду.

Bad Bunny / © Associated Press

Впрочем абсолютным триумфатором церемонии уже второй год подряд стал Кендрик Ламар. Рэпер получил пять статуэток, в том числе за «Запись года», и был представлен сразу в девяти номинациях.

Певица Леди Гага, несмотря на семь номинаций, получила две награды — за лучший вокальный поп-альбом и дэнс-поп запись. А Билли Айлиш стала обладательницей престижного титула «Песня года».

Билли Айлиш с братом / © Associated Press

Не обошлось без разочарований. Так, участница BLACKPINK ROSÉ и Бруно Марс с вирусным хитом APT остались без побед в ключевых категориях. В то же время зрителей тронул трибьют легендарному Оззи Осборну, который стал одним из самых эмоциональных моментов вечера.

Бруно Марс / © Associated Press

Трибьют певцу Оззи Осборну / © Associated Press

В этом году шоу «Грэмми-2026» также запомнилось яркими живыми выступлениями звезд мирового масштаба. Певица Леди Гага не прекратила эпатировать публику магическими шоу и местами жуткими костюмами. На этот раз она исполнила хит Abracadabra в шляпе, похожей на глаз.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Не менее обсуждаемым стало выступление Джастина Бибера — его возвращение на сцену «Грэмми» состоялось впервые за несколько лет. Певец исполнил трек YUKON под гитару. Однако над своим сценическим образом исполнитель решил не мудрить. Вместо этого предстал перед миллионом зрителей и мировыми звездами в одних трусах и носках.

Джастин Бибер / © Associated Press

Джастин Бибер / © Associated Press

Впрочем, наибольший интерес вызвало объявление победителей. Редакция ТСН.ua предлагает посмотреть полный список лауреатов «Грэмми-2026».

Альбом года: Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos

Песня года: Билли Айлиш — Wildflower

Запись года: Kendrick Lamar & SZA — Luther

Кендрик Ламар / © Associated Press

Лучшее музыкальное видео: Doechii — Anxiety

Лучшая рэп-песня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — TV Off

Лучший новый артист — Olivia Dean

Olivia Dean / © Associated Press

Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар — GNX

Лучшее поп-исполнение дуэтом / группой: Синтия Эриво и Ариана Гранде — Defying Gravity

Лучшее сольное поп-исполнение: Lola Young — Messy

Лучший вокальный поп-альбом — Леди Гага — Mayhem

Леди Гага / © Associated Press