"Грэмми-2026": все номинанты музыкальной премии
Торжественная церемония, где объявят победителей, состоится 1 февраля следующего года.
Наконец-то состоялось объявление номинантов престижной музыкальной премии "Грэмми-2026".
Сама торжественная церемония, где станут известны имена лауреатов, состоится в Лос-Анджелесе 1 февраля 2026 года. А пока же в прямой трансляции объявили номинантов премии, которую можно сравнить с "Оскаром", но в мире музыки.
В общем, чаще всего среди претендентов на "Грэмми-2026" звучали имена рэпера Кендрика Ламара - 9 номинаций, певицы Леди Гаги - 7 номинаций, артистов Сабрины Карпентер, Bad Bunny и Леона Томаса - 6 номинаций.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, кто среди артистов в следующем году будет претендовать получить "Грэмми".
Список номинантов
Лучший вокальный поп-альбом:
Джастин Бибер - SWAG
Сабрина Карпентер - Man's Best Friend
Майли Сайрус - Something Beautiful
Леди Гага - MAYHEM
Тедди Свимс - I've Tried Everything But Therapy (Part 2)
Лучший новый артист:
Оливия Дин
KATSEYE
The Marias
Эддисон Рэй
Сомбр
Леон Томас
Алекс Уоррен
Лола Янг
Лучшее сольное поп-выступление:
Джастин Бибер - Daisies
Сабрина Карпентер - Manchild
Леди Гага - Disease
Чаппелл Роул - The Subway
Лола Янг - Messy
Лучшая танцевальная поп-запись:
Зара Ларссон - Midnight Sun
PinkPantheress - Illegal
Селена Гомес и Бенни Бланко - Bluest Flame
Леди Гага - Abracadabra
Тейт Макрей - Just Keep Watching
Лучший рок-альбом:
Deftones - Private Music
Haim - I Quit
Linkin Park - From Zero
Turnstile - Never Enough
Yungblud - Idols
Лучший рэп-альбом:
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
GloRilla - Glorious
JID - God Does Like Ugly
Кендрик Ламар - GNX
Tyler, the Creator - Chromakopia
Песня года:
Леди Гага - Abracadabra
Doechii - Anxiety
Бруно Марс и Розе - APT.
Bad Bunny - DtMF
KPop Demon Hunters - Golden
Кендрик Ламар и SZA - luther
Сабрина Карпентер - Manchild
Билли Айлиш - WILDFLOWER
Лучший R&B-альбом:
Giveon - Beloved
Коко Джонс - Почему не больше?
Ledisi - The Crown
Теяна Тейлор - Escape Room
Леон Томас - Mutt
Лучший урбан-альбом:
Bad Bunny - DeTiTiRAR MÁS FOTOs
J Balvin - MixtEip
Feid - FERXXO Vol X: Sagrado
Nicki Nicole - Naiki
Trueno - EUB Deluxe
Yandel - Sinfónico (En Vivo)
Запись года:
Bad Bunny - DtMF
Сабрина Карпентер - Manchild
Doechii - Anxiety
Билли Айлиш - WILDFLOWER
Леди Гага - Abracadabra
Кендрик Ламар и SZA - luther
Чаппелл Роан - The Subway
Розе и Бруно Марс - APT.
Альбом года:
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Джастин Бибер - SWAG
Сабрина Карпентер - Man's Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Леди Гага - MAYHEM
Кендрик Ламар - MAYHEM
Леон Томас - MUTT
Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA
Лучшее поп-выступление дуэтом/группой:
Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
KPop Demon Hunters - Golden
KATSEYE - Gabriela
Розе и Бруно Марс - APT.
SZA и Кендрик Ламар - 30 For 30
Лучшая рэп-песня:
Doechii - Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice и John Legend & Voices Of Fire - The Birds Don't Sing
Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky
GloRilla - TGIF
Кендрик Ламар и Lefty Gunplay - tv off
Лучшая R&B песня:
Kehlani - Folded
Summer Walker - Heart Of A Woman
Chris Brown & Bryson Tiller - It Depends
Durand Bernarr - Overqualified
Леон Томас - YES IT IS
Лучший рэп-перфоманс:
Cardi B - Outside
Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams - Chains & Whips
Doechii - Anxiety
Кендрик Ламар и Lefty Gunplay - tv off
Tyler, The Creator и Teezo Touchdown - Darling, I
Лучшая танцевальная поп-запись:
Зара Ларссон - Midnight Sun
PinkPantheress - Illegal
Селена Гомес и Бенни Бланко - Bluest Flame
Леди Гага - Abracadabra
Тейт Майкрей - Just Keep Watching