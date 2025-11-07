ТСН в социальных сетях

"Грэмми-2026": все номинанты музыкальной премии

Торжественная церемония, где объявят победителей, состоится 1 февраля следующего года.

Леди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентер

Леди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентер / © Associated Press

Наконец-то состоялось объявление номинантов престижной музыкальной премии "Грэмми-2026".

Сама торжественная церемония, где станут известны имена лауреатов, состоится в Лос-Анджелесе 1 февраля 2026 года. А пока же в прямой трансляции объявили номинантов премии, которую можно сравнить с "Оскаром", но в мире музыки.

В общем, чаще всего среди претендентов на "Грэмми-2026" звучали имена рэпера Кендрика Ламара - 9 номинаций, певицы Леди Гаги - 7 номинаций, артистов Сабрины Карпентер, Bad Bunny и Леона Томаса - 6 номинаций.

Леди Гага / © скриншот с видео

Леди Гага / © скриншот с видео

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, кто среди артистов в следующем году будет претендовать получить "Грэмми".

Список номинантов

Лучший вокальный поп-альбом:

  • Джастин Бибер - SWAG

  • Сабрина Карпентер - Man's Best Friend

  • Майли Сайрус - Something Beautiful

  • Леди Гага - MAYHEM

  • Тедди Свимс - I've Tried Everything But Therapy (Part 2)

Лучший новый артист:

  • Оливия Дин

  • KATSEYE

  • The Marias

  • Эддисон Рэй

  • Сомбр

  • Леон Томас

  • Алекс Уоррен

  • Лола Янг

Лола Янг / © Associated Press

Лола Янг / © Associated Press

Лучшее сольное поп-выступление:

  • Джастин Бибер - Daisies

  • Сабрина Карпентер - Manchild

  • Леди Гага - Disease

  • Чаппелл Роул - The Subway

  • Лола Янг - Messy

Лучшая танцевальная поп-запись:

  • Зара Ларссон - Midnight Sun

  • PinkPantheress - Illegal

  • Селена Гомес и Бенни Бланко - Bluest Flame

  • Леди Гага - Abracadabra

  • Тейт Макрей - Just Keep Watching

Лучший рок-альбом:

  • Deftones - Private Music

  • Haim - I Quit

  • Linkin Park - From Zero

  • Turnstile - Never Enough

  • Yungblud - Idols

Лучший рэп-альбом:

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

  • GloRilla - Glorious

  • JID - God Does Like Ugly

  • Кендрик Ламар - GNX

  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Кендрик Ламар / © Associated Press

Кендрик Ламар / © Associated Press

Песня года:

  • Леди Гага - Abracadabra

  • Doechii - Anxiety

  • Бруно Марс и Розе - APT.

  • Bad Bunny - DtMF

  • KPop Demon Hunters - Golden

  • Кендрик Ламар и SZA - luther

  • Сабрина Карпентер - Manchild

  • Билли Айлиш - WILDFLOWER

Лучший R&B-альбом:

  • Giveon - Beloved

  • Коко Джонс - Почему не больше?

  • Ledisi - The Crown

  • Теяна Тейлор - Escape Room

  • Леон Томас - Mutt

Леон Томас / © Associated Press

Леон Томас / © Associated Press

Лучший урбан-альбом:

  • Bad Bunny - DeTiTiRAR MÁS FOTOs

  • J Balvin - MixtEip

  • Feid - FERXXO Vol X: Sagrado

  • Nicki Nicole - Naiki

  • Trueno - EUB Deluxe

  • Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Запись года:

  • Bad Bunny - DtMF

  • Сабрина Карпентер - Manchild

  • Doechii - Anxiety

  • Билли Айлиш - WILDFLOWER

  • Леди Гага - Abracadabra

  • Кендрик Ламар и SZA - luther

  • Чаппелл Роан - The Subway

  • Розе и Бруно Марс - APT.

Альбом года:

  • Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • Джастин Бибер - SWAG

  • Сабрина Карпентер - Man's Best Friend

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

  • Леди Гага - MAYHEM

  • Кендрик Ламар - MAYHEM

  • Леон Томас - MUTT

  • Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA

Лучшее поп-выступление дуэтом/группой:

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

  • KPop Demon Hunters - Golden

  • KATSEYE - Gabriela

  • Розе и Бруно Марс - APT.

  • SZA и Кендрик Ламар - 30 For 30

Лучшая рэп-песня:

  • Doechii - Anxiety

  • Clipse, Pusha T & Malice и John Legend & Voices Of Fire - The Birds Don't Sing

  • Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

  • GloRilla - TGIF

  • Кендрик Ламар и Lefty Gunplay - tv off

Лучшая R&B песня:

  • Kehlani - Folded

  • Summer Walker - Heart Of A Woman

  • Chris Brown & Bryson Tiller - It Depends

  • Durand Bernarr - Overqualified

  • Леон Томас - YES IT IS

Лучший рэп-перфоманс:

  • Cardi B - Outside

  • Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams - Chains & Whips

  • Doechii - Anxiety

  • Кендрик Ламар и Lefty Gunplay - tv off

  • Tyler, The Creator и Teezo Touchdown - Darling, I

Лучшая танцевальная поп-запись:

  • Зара Ларссон - Midnight Sun

  • PinkPantheress - Illegal

  • Селена Гомес и Бенни Бланко - Bluest Flame

  • Леди Гага - Abracadabra

  • Тейт Майкрей - Just Keep Watching

