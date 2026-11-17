- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 4 мин
"Грэмми-2027": объявлены все номинанты музыкальной премии
«Грэмми-2027» состоится 7 февраля. Пока же предлагаем узнать, кто из артистов претендует на «Оскар» в мире музыки.
Наконец-то Американская академия звукозаписи объявила всех номинантов на одну из самых престижных музыкальных наград в мире "Грэмми".
69-я по счету торжественная церемония вручения желаемыз статуэток состоится уже 7 февраля 2027 года. Именно тогда объявят новых лауреатов «Оскара» в мире музыки. А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто претендует на «Грэмми-2027».
В этом году список номинантов действительно удивляет. В частности, больше всего номинаций, а именно 11, получила британская певица Raye. На пятки ей наступает испанская исполнительница Розалия. У артистки девять номинаций в разных категориях. Альбом Розалии Lux (Complete Works), где в одной из песен она поет на украинском, тоже претендует на статуэтку.
В тройку лидеров по количеству номинаций на «Грэмми-2027» попали артисты Элла Лэнгли, Фиби Бриджерс, Оливия Родриго и Миранда Ламберт. Они представлены в семи категориях.
Список номинантов на «Грэмми-2027»
Запись года:
Оливия Дин — Man I Need
Элла Лэнгли — Choosin' Texas
Бруно Марс — I Just Might
Оливия Родриго — The Cure
Розалия feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
Тейлор Свифт — The Fate of Ophelia
Tame Impala with Jennie — Dracula
Песня года:
Розалия feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
Элла Лэнгли — Choosin' Texas
Ариана Гранде — Hate That I Made You Love Me
Тейлор Свифт — I Knew It, I Knew You
Оливия Дин — Man I Need
Бруно Марс — Risk It All
Raye — Where Is My Husband!
Альбом года:
Фиби Бриджерс — Lost Weekend
Оливия Дин — The Art of Loving
Элла Лэнгли — Dandelion
Бруно Марс — The Romantic
Raye — This Music May Contain Hope
Оливия Родриго — You Seem Pretty Sad
Розалия — Lux (Complete Works)
Тейлор Свифт — The Life of a Showgirl
Лучший вокальный поп-альбом:
Оливия Дин — The Art of Loving
Ариана Гранде — Peta
Бруно Марс — The Romantic
Raye — This Music May Contain Hope
Оливия Родриго — You Seem Pretty Sad
Лучший новый артист:
Angine de Poitrine
Geese
Элла Лэнгли
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Реми Вулф
The Womack Sisters
Лучшее сольное поп-выступление:
Оливия Дин — Man I Need
Бруно Марс — Risk It All
Raye — Where Is My Husband!
Оливия Родриго — The Cure
Розалия — Sauvignon Blanc
Лучший рок-альбом:
Angine de Poitrine — Vol. II
Foo Fighters — Your Favorite Toy
Muse — The Wow! Signal
The Rolling Stones — Foreign Tongues
Джек Уайт — Frozen Charlotte
Лучший рэп-альбом:
Busta Rhymes & J Dilla — Dillagence II
Cardi B — Am I the Drama
Don Toliver — Octane
Канье Уэст (Ye) — Bully (Deluxe)
Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops
Wale — Everything Is a Lot
Лучший R&B-альбом:
Крис Браун — Brown
Alex Isley — When the City Sleeps
Kehlani — Kehlani
PJ Morton — Saturday Night
Jill Scott — To Who This May Concern
Лучший урбан-альбом:
Ryan Castro — HOPI SENDÉ
Alvaro Diaz — OMAKASE
Feid — EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO
Young Miko — Do Not Disturb: Late Checkout
Лучшее поп-выступление дуэтом/группой:
Леди Гага и Doechii — Runway
Мадонна и Сабрина Карпентер — Bring Your Love
Raye с участием Hans Zimmer — Click Clack Symphony
Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер — The Life of a Showgirl
Tame Impala и Jennie — Dracula
Лучшая рэп-песня:
Don Toliver (с участием Travis Scott) — E85
Cardi B — ErrTime
Doechii с участием SZA — Girl, Get Up
TI и Pharrell Williams — LET 'EM KNOW
Yung Miami — Spend Dat
Лучшая R&B песня:
Victoria Monét — Let Me
Leon Thomas — My Muse
Kehlani — Out the Window
Jill Scott — Pressha
Tems — What You Need
Лучший рэп-перфоменс:
Baby Keem с участием Kendrick Lamar и Momo Boyd — Good Flirts
Cardi B — ErrTime
De La Soul с участием Nas — Run It Back!!
Don Toliver — Body
TI — LET 'EM KNOW
Лучшая танцевальная поп-запись:
Zara Larsson — Blue Moon
Мадонна — Danceteria
Raye — Life Boat
Slayyyter — Dance…
Tinashe — Too Easy
Напомним, тем временем самая известная k-pop группа BTS объявила жесткий бойкот «Грэмми». Коллектив не оценил новую номинацию музыкальной премии и раскрыл возмутительную причину.