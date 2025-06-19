Грета Тунберг закрутила роман с молодым фотографом: как выглядит бойфренд 22-летней экоактивистки

Грета Тунберг / © poynter.org

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Известная экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг закрутила роман с молодым фотографом.

По крайней мере, именно так убеждены пользователи Сети, и эти подозрения являются небезосновательными. Daily Mail отмечает, что в течение последних 18-месяцев экоактивистку часто замечают в компании фотографа и видеооператора Криса Кеббона. Он активно сопровождает девушку почти на всех акциях и разделяет ее взгляды.

Особенно об их романе заговорили после неудачной гуманитарной миссии Тунберг в Сектор Газа. Когда экоактивистку депортировали, и она наконец прибыла в Стокгольм, Крис встречал ее с объятиями, а потом защищал от журналистов.

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Грета Тунберг, а справа от нее ее бойфренд / © Associated Press

Кстати, перед тем, как Тунберг отправлялась в Сектор Газа, она также проводила время с Кеббоном. Они вместе занимались серфингом.

В общем, что известно о Крисе Кеббоне, так это то, что он, как и экоактивистка, живет в пригороде Стокгольма. Парень получил образование в престижной шведской школе. Также Крис активно участвует в различных демонстрациях, направленных на спасение экологии. Кстати, в 2024 году парень вместе с Гретой Тунберг предстал перед судом в Лондоне. Они тогда устроили акцию протеста против нефтегазовых корпораций. Наконец, их обвинили в нарушении общественного порядка, но суд оправдал экоактивистов.

Грета Тунберг, а слева от нее ее бойфренд / © Associated Press

Напомним, украинскую блогершу Дашу Квиткову и футболиста Владимира Бражка сейчас тоже подозревают в романе. Недавно спортсмен выдал правду об их отношениях.