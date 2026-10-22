Григорий Бакланов ошарашил, что сказал ему друг-актер из России за семь часов до полномасштабной войны

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Реклама

Украинский артист Григорий Бакланов вспомнил, как российский актер и бывший друг уверял его, что полномасштабной войны не будет, а после начала вторжения пропал без объяснений.

Сначала их общение было дружеским, однако впоследствии в разговорах стали появляться тревожные намеки. Приблизительно за полгода до войны коллега Бакланова все чаще выражал недовольство украинскими правилами въезда для граждан России. Он жаловался, что российским артистам сложно приезжать в Украину и работать здесь. Актер также намекал, что ситуация скоро изменится. В конце концов, за семь часов до полномасштабного вторжения он позвонил по телефону Бакланову и заверил, что волноваться нет причин.

Реклама

«Начались другие фразы, типа: „Все это достало. Ваша не впускающая политика. Нельзя нормально приезжать сюда и снимать. Ничего, скоро все это завершится“. В какой-то момент я не выдержал и такой: „О чем ты говоришь? Что завершится?“ Он говорит: „Деньга, все нормально будет. Скоро все это завершится“», — рассказал артист в интервью Маричке Падалко.

Реклама

Григорий Бакланов

Однако после 24 февраля 2022 года мужчина не объяснил, что именно имел в виду, и не озвучил четкую позицию в отношении российской агрессии. По словам Бакланова, бывший друг просто прекратил общение. Больше артиста поразило даже не то, что его знакомый ошибся в своих прогнозах, а нежелание откровенно поговорить с человеком, с которым его раньше связывала дружба.

«Молчание было еще хуже. Это было довольно неожиданно, потому что дружба какая-то была. А когда я понял, что человек ничего не говорит даже тебе… Помню, что за семь часов до вторжения он звонил по телефону и говорил, что все будет хорошо, потому что он будто знает все. Воевать будто не будут. И вдруг исчезает человек. Я понял, что это не то чтобы он принял какую-то позицию, а он просто ждет», — поделился Григорий.

Григорий Бакланов

Актер также обратил внимание на поведение других российских коллег в первые месяцы полномасштабной войны. По его мнению, многие из них не спешили высказываться публично, наблюдая за ходом боевых действий. Когда стало ясно, что России не удастся быстро достичь поставленных целей, некоторые артисты начали публиковать сообщения в поддержку Украины, в то время как другие продолжили молчать.

«Они ждали. Когда стало видно, что это все растягивается, то начали делать сообщения с поддержкой или просто исчезали. По крайней мере, никто внезапно не писал», — отметил Бакланов.

Реклама

Григорий Бакланов

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua раскрыла, что известно о личной жизни Григория Бакланова, почему он расстался с Анастасией Цимбаларой и с кем встречается.

Новости партнеров