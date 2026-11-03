Григорий Бакланов прямо на сцене серьезно травмировался: актер от боли упал и скрутился

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

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Украинский актер Григорий Бакланов прямо на сцене серьезно травмировался.

2 ноября артист был на гастролях во Львове. Знаменитость из спектаклем «Місто» играл во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой. Вместе с другими актерами Григорий Бакланов демонстрировал танец. Однако в какой-то момент актер резко упал и схватился за колено.

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Как потом признался артист, у него тогда выскочило колено. Так что Григорию Бакланову пришлось обратиться к медикам за помощью. Актер показал кадры, как выходил из травмпункта и при этом хромал. Как отметил артист, врачи посоветовали ему хорошо отдохнуть.

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Кстати, даже в таких ситуациях Григорий Бакланов не теряет чувства юмора. Артист обратился к поклонникам и поблагодарил, что те снимают его на видео, когда он играет в спектакле. Таким образом, медики смогли увидеть «Місто» и что же именно с актером произошло на сцене.

Григорий Бакланов в травмпункте / © instagram.com/baklanov.gr

Напомним, недавно Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода. Артист также признался, в каких отношениях остался с бывшей женой, актрисой Анастасией Цымбалару.

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