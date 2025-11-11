Григорий Бакланов рассекретил, в каких отношениях состоит с Анастасией Цымбалару после развода

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинский актер Григорий Бакланов рассекретил, в каких отношениях находится с бывшей женой Анастасией Цымбалару после развода.

В марте прошлого года пара расторгла брак после 10 лет вместе. Григорий Бакланов на проекте "Головна роль" дал четко понять, что они разошлись на позитивной ноте. Актеры поздравляют друг друга с днем рождения. Более того, они с удовольствием продолжают работать вместе. В частности, артисты играют в спектакле "Круасани з мигдалем" в театре "Сузір'я".

"Мы ни в коем случае не разошлись врагами. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, мы работаем вместе с удовольствием. У нас каждый месяц идет спектакль в театре "Сузір'я", - признался актер.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Отметим, в марте 2024 года Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе. Пара находилась в течение 10 лет в отношениях, из которых два - в браке. Причины разрыва они так и не назвали.

Кстати, Григорий Бакланов долго не грустил в одиночестве. В июле этого года артист признался, что находится в отношениях. Правда, новую избранницу артист скрывал. Однако недавно Григорий Бакланов случайно засветил возлюбленную.