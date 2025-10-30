- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 4206
- Время на прочтение
- 2 мин
Григорий Бакланов случайно засветил свою новую девушку, которую тщательно скрывал
После развода с Анастасией Цимбалару артист впервые показался с новой девушкой.
Украинская журналистка Ярослава Гресь показала, как выглядит вероятная возлюбленная актера Григория Бакланова.
Так, в своих новых сториз в Facebook, Гресь опубликовала фотографии с публичного мероприятия. Однако на кадрах была не только журналистка, но и актер Григорий Бакланов и украинский музыкант Yarmak. Певца сопровождала его избранница Анна, а вот с Григорием была загадочная девушка.
На фотографиях видно, как актер нежно держит за руку девушку и тепло прижимается к ней на совместном фото. Очевидно можно догадаться, что таинственная гостья и является девушкой звезды. Впоследствии и сам Григорий сделал репост этой публикации себе в профиль.
К слову, в прошлом году Григорий Бакланов пережил непростой этап в жизни — после десяти лет отношений он развелся с актрисой Анастасией Цимбалару. Но уже через год после развода Бакланов снова почувствовал, что такое любовь. Летом 2025 года звезда "Поймать Кайдаша" впервые заговорил о новых отношениях.
Тогда артист признался, что сейчас счастлив, впрочем, не спешит афишировать имя избранницы: "Я сейчас в отношениях. Счастлив с самой первой встречи. Мы познакомились вживую, еще до того, как начали встречаться весной. Я не хочу афишировать эти отношения. Счастье любит тишину. Но и не прячусь — просто хочу, чтобы часть моей жизни оставалась спокойной".
Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко впервые официально показал свою девушку. Знаменитость поделился фотографией с избранницей, оставив фанатов в восторге и заинтриговав подробностями их отношений.