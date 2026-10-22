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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода с Цымбалару

Также артист признался, удалось ли ему сохранить дружеские отношения с бывшей женой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Григорий Бакланов

Григорий Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода с актрисой Анастасией Цымбалару.

Артист тщательно скрывает подробности личной жизни и не охотно их раскрывает. Однако известно, что с весны 2025 года актер не одинок. Он находится в отношениях с загадочной брюнеткой, имя которой не раскрывает. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Григорий Бакланов заверил, что сейчас очень счастлив. Кроме того, актер говорит, что у него серьезные отношения с избранницей, и она стала его семьей.

«Просто счастье быть дома с семьей. Все! Когда ты находишь человека, с которым тебе просто хочется быть, и это счастье, когда ты хочешь быть дома и отдохнуть. Я думаю, после 30 — это нормально понимать, если ты человека встречаешь, то ты или строишь отношения серьезно и ответственно. Знаешь, что или мы сразу двигаемся вместе, и ты это чувствуешь, что не можешь иначе без этого человека, или нет», — заверил актер.

Григорий Бакланов с возлюбленной / © instagram.com/baklanov.gr

Григорий Бакланов с возлюбленной / © instagram.com/baklanov.gr

Также Григорий Бакланов высказался и об Анастасии Цымбалару. Артист заверил, что после развода им удалось сохранить дружеские отношения, так что никаких драм между ними нет.

«Мы люди нормальные, коллеги, мы адекватны. Конечно, удалось сохранить дружеские отношения», — поделился актер.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: БАКЛАНОВ: «Стою за лаштунками і ПЛАЧУ». Брат в ЗСУ, гонорари й аншлаги в ТЕАТРАХ

Напомним, ранее Григорий Бакланов ошарашил, что ему сказал друг из РФ незадолго до начала полномасштабного вторжения. После этого их дружба сошла на нет.

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