Григорий Чапкис станцевал свой последний вальс с дочкой в больнице: "Почти был без сознания"

Дочь звезды рассказала о последнем танце легенды.

На днях легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

91-летний звезда имел невероятную жажду жизни и танцевал до последнего. Дочь знаменитости Лилия рассказала в "Світському житті", что свой последний вальс Григорий Николаевич исполнил именно с ней в больнице.

"Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс и он вдруг ожил и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса. Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", — вспомнила со слезами на глазах Лилия Чапкис.

"Светская жизнь"

Со своей стороны, сын легенды, хип-хопер Грег поделился родительскими установками.

"Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело", — отметил хореограф, который живет и работает в Америке.

Вся жизнь в ритме танца: из жизни ушел известный хореограф Григорий Чапкис

Напомним, родственница Григория Чапкиса вспомнила напутственные слова хореографа незадолго до смерти. Также рассказал, каким был звезда, его коллега.

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