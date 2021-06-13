Григорий Чапкис умер: биография легендарного хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами"

Знаменитый танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

Новость о смерти украинского хореографа, судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса всколыхнула весь украинский шоу-бизнес.

Артист захватывал своей жаждой жизни, он пережил голод, войну и репрессии, но сумел покорить сцену и достичь признания. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить биографию звезды.

Григорий Чапкис, настоящая фамилия которого Чаопеску, родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе в большой семье — предпоследний из семи детей. С самого утра родители отпускали мальчика гулять и вечером забирали домой — именно там, на улице, его и научили водить хороводы.

В 40-х, когда началась война, семья будущей звезды переехала в Казахстан, а затем в Киев. Юношей Чапкис работал строителем на восстановлении Крещатике, а первое образование получил в железнодорожном училище.

instagram.com/tanci1plus1

Танцевать знаменитость начал в 10 лет. Звезда рассказывал, что в 1946 году видел Сталина и даже сидел у него на коленях, а также подарил ему наручные часы.

Уже в 20 Григорий Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 году знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Чапкис изрядно гордился, что 27 лет проработал с таким выдающимся человеком.

В 1973-1988 годы звезда руководил концертно-танцевальным залом "Юность", в восьмидесятых был заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. С 1988-го до 1990 года Григорий Николаевич жил в Италии. Впрочем, вернулся в Киев.

Популярность стремительно пошла вверх, когда Чапкису было 76. Именно в этом возрасте он впервые сел в судейское кресло шоу "Танцы со звездами". Несмотря на почтенный возраст, знаменитость неоднократно выходил на паркет и поражал своими "па".

пресс-служба канала "1+1"

Десятки дел, репетиции и публичные мероприятия, он создает собственную хореографическую школу и преподает в университете культуры. Чтобы успеть все, ездит за рулем. Водительский стаж Чапкиса — более 70 лет. Его энергичность и пыл вдохновляли миллионов.

Артиста не раз спрашивали, какой его эликсир молодости? Он признался, что оставаться в форме ему помогает — постоянное движение и женщины. Звезда был женат 4 раза и имеет двух детей. С первой женой — танцовщицей Людмилой — он пошел под венец в 28. Вместе они прожили четверть века, воспитали дочь и расстались. Второй женой хореографа стала его ученица — Наталья, которая родила ему сына. Однако поехала по работе в Америку и возвращаться не захотела.

instagram.com/gregory_chapkis

Чапкису было 60, когда он решился на брак в третий раз. Отношения с Аллой продолжались более 20 лет. Последние из которых они только делили жилплощадь и практически не разговаривали. Последняя избранница звезды Мила была моложе хореографа на 52 года. Они познакомились в ювелирном магазине. Чапкис решил приобрести кольцо, закашлялся, а директор — предложила ему таблетку. Мужчина оставил визитку и на следующее утро получил звонок. Влюбленные поженились в 2020 году.

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facebook.com/grigoriy.chapkis

В конце 2020-го знаменитость длительное время болел. Так, в декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

instagram.com/gregchapkis

В конце января в интервью ТСН.ua Чапкис рассказал, что его состояние было неутешительное. Впоследствии артист третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел. Сын звезды показал видео с отцом, который едва разговаривал, и попросил молиться за Григория Николаевича.

Редакция сайта выражает соболезнования родным по тяжелой утрате.

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