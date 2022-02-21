Григорий Лепс после развода закрутил роман с "Мисс Львов-2018" — СМИ

Артист засветился в компании Натальи Болюх.

Российский шансонье Григорий Лепс, который в декабре в прошлом году официально развелся с женой Анной Шапликовой после 20 лет брака, похоже, уже открыт для новых отношений.

Так, несколько недель назад говорили, что 59-летний артист закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Об этом рассказала Ксения Собчак в программе "Вечерний Ургант".

Впрочем, на днях исполнитель засветился в компании украинки, "Мисс Львов-2018" и первой вице-мисс "Украина Вселенная" Натальи Болюх. В видео, которое распространяется по Сети, Лепс сидит во время застолья рядом с Натальей, обнимает ее и целует. Артист, похоже, был пьян и использовал нецензурные слова.

Внимание: на видео ненормативная лексика

Известно, что Болюх 26 лет. Она работает экономистом и занимается моделингом. Блогерша несколько лет живет в Москве. Также Наталья участвовала в программе российского пропагандистского "Первого канала" — "На самом деле".

Да и сама блондинка интригует фолловеров о возможном романе с певцом. В частности, в сторис фотоблога она ответила на вопрос о любимом исполнителе так: "Лепс, конечно!".

Наталья Болюх / instagram.com/topnataliaa

Как пишет издание "Высокий замок", в 2019 году львовская мисс праздновала свой день рождения в Москве в компании друга Алика Назаряна. Как оказалось, это пропутинский российский чиновник. В прошлом году Наталья вышла замуж, но через несколько месяцев развелась. Избранником красотки стал один из богатых российских предпринимателей.

В 2019 году Болюх заявила: "Не считаю, что обладатели титула "Мисс Львов" должно быть стыдно ездить в Москву. Я украинка. Украина единственная: от Львова до Донецка. Мы все дружный народ".

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